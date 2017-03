Træk rengøring og børnepasning fra i skat

Var det ikke noget med at tage din bedre halvdel med ud og spise engang imellem, alt imens børnene bliver passet derhjemme – mod en lønbetaling, du kan trække fra i skat?

”Håndværkerfradraget er fra 2016 blevet ændret til et todelt fradrag,” siger skatteekspert i Deloitte, Doris Erlandsen.

”Et fradrag for serviceydelser og et for grøn istandsættelse og tilslutning af bredbånd,” siger hun.

Serviceydelsesdelen tillader, at du kan købe dig til en række ydelser i hjemmet og trække dem fra i skat med op til 6000 kr. om året – 12.000 kr. for par eller samlevende.

Du kan også trække løn til dine forældre fra

Det er arbejdslønnen og altså ikke eventuelle materialer, du kan trække fra.

Men betaler du for at få gjort rent eller at få græsset slået, må du trække pengene fra og nedsætte din skattebetaling.

Det gælder også, hvis det er dine forældre eller andre nært beslægtede, der passer børnene – så længe, du betaler for det, må du trække det fra.

Alle personer i dit hjem over 18 får tildelt fradraget.

Træk det dobbelte fra til grønne forbedringer

Foruden serviceydelser kan du bruge håndværkerfradraget til at få lavet grønne forbedringer af dit hjem.

”Der er indført fradragsret for grønne håndværksydelser - samtidig med, at fradragsretten for ikke-grønne ydelser fjernes,” siger Doris Erlandsen.

Derfor er det slut med at trække malerarbejde og opsætning af bad eller køkken fra i skat.

”Men du har mulighed for at få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger og lignende,” siger Doris Erlandsen.

Både ejere og lejere har ret til håndværkerfradrag

Du kan få fradrag, uanset om har en ejerbolig, en andelsbolig eller bor til leje. Så længe, du selv betaler for arbejdet, har ret til at vedligeholde din bolig og selv bor i den, kan du få de lukrative fradrag på sammenlagt 18.000 kr. om året.

Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via Tast Selv.