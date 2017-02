Tag firmabilen og kom billigt på skiferie

Beskatningen er ens, uanset hvor mange kilometer du kører i din firmabil – og uanset, om du kører på danske, tyske eller spanske veje. Det fortæller skatteekspert i Deloitte, Niels Sonne, til ritzau.

”Fri firmabil er en såkaldt rådighedsbeskatning, som er uafhængig af den faktiske anvendelse,” siger han.

”Det betyder, at beskatningen er ens, uanset hvor meget man kører privat, og uanset om man kører på danske veje eller tager en tur op ad fjeldet.”

Overtal chefen

Derfor skal du ikke bekymre dig om skat, men blot sørge for at få din arbejdsgivers godkendelse til at tage firmabilen på vinterferie.

Det er naturligvis din arbejdsgiver, der sætter rammerne for brug af bilen. Denne kan vælge at dække alle de ordinære driftsudgifter.

”Det gælder alt fra forsikring, reparationer, ejerafgift og vedligeholdelse til benzin, olie, sprinklervæske og vask,” siger Niels Sonne.

”Såfremt du får disse udgifter dækket af din arbejdsgiver – også i udlandet – skal du altså ikke betale yderligere skat,” siger han.

Du bliver heller ikke beskattet af ordinære driftsudgifter, selv om du selv har lagt ud – så kan du bare aflevere kvitteringerne efter ferien og få dem udbetalt. Husk dokumentation.

Få fradrag for udgifterne hvis du selv skal betale

Selv hvis din arbejdsgiver ikke vil dække benzinkøb i udlandet, kan du stadig spare penge.

”I det tilfælde skal du blot aflevere kvitteringerne for f.eks. benzinkøb og bede din arbejdsgiver om at anse dem som en egenbetaling,” siger Niels Sonne.

”Derved kan arbejdsgiveren modregne beløbet i bilens skattepligtige værdi, således at du stadig får fuldt fradrag for udgifterne,” siger han.

Parkering samt færge og broafgifter ekstra-beskattes

Derimod kan du ikke undgå at betale skat, hvis din arbejdsgiver dækker udgifter til eksempelvis parkering og færge eller afgifter til motorveje og broer.

”Den slags udgifter er ikke indeholdt i den skattepligtige værdi og derfor ikke en del af den almindelige, løbende beskatning. Her er der tale om et personalegode, som skal beskattes,” siger Niels Sonne.

Mere end 200.000 danskere har mulighed for at få firmabil via deres job.