Se listen: Her får borgerne mest tilbage i skat

Er du blandt de heldige, som fik penge tilbage i skat i dag? Sandsynligheden taler for det, da næsten to ud af tre danskere har fået sat et restbeløb ind på deres NemKonto. I alt har 3,4 millioner danskere fået penge tilbage i skat for 2016. Det skriver Skat i en pressemeddelelse.

Stor geografisk forskel på udbetalingen

I gennemsnit har danskerne fået 5063 kr. retur, men det viser sig, at der er stor forskel på, hvor meget der udbetales i restskat på tværs af kommunerne.

Mens borgerne i Rudersdal Kommune i gennemsnit får 8740 kr. tilbage i skat, så måtte bornholmerne nøjes med det halve, nemlig 4067 kr.

Nordsjællændere får mest

Generelt ligger de nordsjællandske kommuner lunt i svinget, når det kommer til overskydende skat. Således er regionen repræsenteret med seks af de ti kommuner, hvor skatteyderne i snit får mest tilbage i skat.

Husk at kontrollere oplysningerne

Selv om udbetalingsdagen er en dejlig dag for rigtig mange danskere, så er en høj udbetaling fra Skat ikke lutter lagkage. Det er også et tegn på, at man har regnet forkert eller oplyst forkerte tal til skattefar.

”Selv om det er dejligt at få penge tilbage, så er det jo udtryk for, at mange har betalt for meget i skat i løbet af året. Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at ens forskudsopgørelse stemmer,” siger Jørgen Wissing Jensen, der er kontorchef i SKAT.

Udbetalingerne sker på baggrund af de oplysninger, som du selv har oplyst til Skat. Dog foregår de fleste ændringer og tilføjelser i dag helt automatisk.

”Rigtig mange borgere har ikke noget at selvangive, da Skat efterhånden får de fleste oplysninger automatisk. Men det er stadig vigtigt at kontrollere tallene og oplyse, hvis du har ændringer eller tilføjelser. Det fælder f.eks. befordring, køb og salg af værdipapirer samt lejeindtægter,” siger Jørgen Wissing Jensen.

Du kan stadig nå at ændre i årsopgørelsen via TastSelv. I så fald vil systemet med det samme udregne, hvad ændringerne betyder for din restskat. Sidste frist for ændringer er den 1. maj 2017

Se listen: I disse kommuner får skatteyderne mest tilbage

Kommune Kroner Rudersdal 8.740 Gentofte 8.500 Hørsholm 8.285 Lyngby-Taarbæk 7.377 Dragør 6.541 Fanø 6.058 Fredensborg 5.903 Allerød 5.772 Frederiksberg 5.702 Solrød 5.675

Find din egen kommune på Skats hjemmeside.