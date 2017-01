2017-01-17T09:12:59Z

2017-01-17

Se om du betaler høj eller lav kommuneskat Du betaler flere forskellige former for indkomstskat, og en af dem er kommuneskatten. Den bliver brugt af din kommune til at betale for lokal infrastruktur som skoler og veje, og den svinger fra 22,5 pct. i Rudersdal til 27,8 i Langeland Kommune.