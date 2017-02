2017-02-24T13:03:41Z

2017-02-24

Sænk skatten: Få styr på din årsopgørelse Den 13. marts kan du logge på TastSelv og se dine udeståender med Skat. Det kan godt betale sig at gå din årsopgørelse igennem og se, om du har krav på nogle fradrag, Skat ikke har fået oplyst automatisk. En ekspert kommer her med tips til at gå din årsopgørelse igennem med tættekam.