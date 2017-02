Sådan scorer du en lav beskatning af din nye firmabil

En firmabil beskattes de første tre år af den pris, bilen først blev indregistreret til. Derfor kan du gøre dig selv en stor tjeneste ved at finde en kampagnebil, som en forhandler vil sælge dig til en pris, der kan lægge væsentligt under prisen for den samme model – men købt som ny.

Sådan lyder det fra Niels Sonne, rådgiver i Deloitte.

”Du kan være heldig at finde en bil, som egentlig koster f.eks. 500.000 kr. fra ny, men som en forhandler har kunnet indkøbe billigt og så vil sælge videre til dig for en fordelagtig pris,” siger han.

”Forhandleren vil sikkert gerne selv tjene nogle penge på handlen, men kan du slå 10 pct. af prisen, beskattes du så også af et mindre beløb,” siger Niels Sonne.

”Din arbejdsgiver vil til gengæld ikke have en interesse i, at du køber en brugt bil, som en kampagnemodel jo er. Måske er den et halvt år gammel, og så gælder fabriksgarantien ikke så længe som ved en god bil, så det er noget med at forhandle med din arbejdsgiver og finde et kompromis, som begge parter er glade for,” siger Niels Sonne.

De første tre år er prisen den samme

Først efter en firmabils tredje leveår bortfalder reglen om, at din firmabil beskattes efter den pris, som den først er blevet indregistreret som.

Derfor er ikke attraktivt for nogen parter at investere i en brugt firmabil. Reglerne gælder, uanset om din arbejdsgiver køber, leaser eller lejer din bil.

36 måneder efter den første indregistrering beskattes du med 75 pct. af nyprisen – og mindst med 160.000 kr.

Lille ekstra bonus

Du beskattes pr. hele måned, og derfor kan du lige så godt forsøge at få nøglerne udleveret den første i måneden, siger Niels Sonne.