Så meget mindre skal du betale til Skat i 2017

Mange bække små gør en stor å, og der mangler i 2017 en del skattebække, inden du for alvor kan slå dig løs for nye skattebesparelser.

”Det er ikke noget, du for alvor kommer til at mærke noget til,” siger Søren Bech, der er skatterådgiver i revisionsfirmaet, PwC.

Højere beskæftigelses- og personfradrag forøges med i alt 3000 kr. i 2017 i forhold til 2016, fortæller Søren Bech.



Til gengæld nedsættes skatteværdien for ligningsmæssige fradrag, som blandt andet er beskæftigelsesfradraget, med et procentpoint, og derfor ender du i sidste end en nettobesparelse på lidt under 600 kr. i 2017.

Og lidt er jo også godt.

Topskattegrænse hæves

”Betaler du topskat, er du noget bedre stillet,” siger Søren Bech.

”For så sparer du ca. 1800 kr. yderligere om året”.

Den besparelse kommer i hus, fordi grænsen for, hvornår du skal betale topskat, stiger 12.000 kr. til 479.600 kr.