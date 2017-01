Så meget betaler du i kirkeskat

Betaler du den gennemsnitlige trækprocent af kirkeskatten på 0,87, betaler du i 2017 ca. 2800 kr. til drift og vedligeholdelse af din kommunes kirker ved en månedlig indkomst på 30.000 kr.

Hvis du bor på Læsø, hvor kirkeskattesatsen er højest, betaler du ca. 4000 kr. om året i kirkeskat, mens du slipper billigst i Gentofte, hvor du kun skal aflevere ca. 1300 kr. af din årlige indkomst.

Det viser beregninger på kirkeskatberegner.dk, hvor du ved at vælge bopælskommune og angive din månedlige indkomst, kan finde et kvalificeret cirka-beløb på, hvor meget du betaler.

De store satsforskelle i kirkeskatten bunder bl.a. i, at der i nogle kommuner er få skattebetalere til at betale for mange kirker, men også i indkomstforhold, og den gennemsnitlige indkomst er høj i Gentofte.

Du kan se på din skatteopgørelse, hvor meget du præcist betaler til drift og vedligeholdelse af kirkerne i din kommune.

Find satserne for alle kommuner her.

Faldende medlemstal og stigende overskud

Nye tal fra Kirkeministeriet viser, at folkekirken havde et overskud på 351 millioner kroner i 2015. I 2014 var der et overskud på 328 mio.kr., mens der i 2011 var et underskud på 68 mio. kr. , skriver Kristeligt Dagblad.

Siden 2011 har folkekirken ellers mistet 3,5 procentpoint af sine medlemmer, så det i dag 76,9 pct. af befolkningen, der afleverer en bid af sin indkomst til folkekirken.

Men der er altså noget, der tyder på, at folkekirken mere end bare overlever det faldende medlemstal.

”Når der hvert år ophobes et stadigt stærkere overskud, er det i hvert fald et tegn på, at der ikke er behov for så høj en kirkeskat,” siger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet til Kristeligt Dagblad.

I 1990 var næsten 90 pct. af danskerne medlemmer, men tallet er faldet hvert år lige siden.