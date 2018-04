Pas på afgifter ved køb af dyre ting på ferien

Køber du varer på nettet fra udenlandske websteder, ved de fleste, at det kan udløse told og moms. Samme typer regler, dog mere lempelige, gælder også for varer købt i udlandet i forbindelse med forretningsrejser eller ferie.

Rejsegodsreglerne foreskriver, at rejser du ind i landet med fly, så skal du betale told og moms, hvis du har købt varer i udlandet for mere end 3.250 kr. Rejser du ind med bil, bus eller tog er grænsen 2.250 kr.

Det er et krav, at varerne er en del af dit personlige rejsegods og dermed er til personligt/privat brug. Der er særlige regler for alkoholiske drikke og tobak.