Pas på gaveafgiften: Alle gavetyper tæller i regnskaber

Det er ikke kun rede penge, som tæller med i regnskabet over, hvad du må give i gaver til børn og børnebørn, uden at der skal betales gaveafgift til Skat.

Værdipapirer, fast ejendom og eftergivelse af gæld tæller også i regnskabet. Ligesom alle andet, der er noget værd.

”Reglerne for gaveafgift er fuldstændig de samme, uanset hvilken type gave der er tale om, så længe den har en værdi,” siger Richardt Tabori Kraft, der er skatteekspert iDeloitte.

Overstiger gaverne til børn, børnebørn, stedbørn og svigerbørn de angivne beløbsgrænser, skal du betale en gaveafgift på 15 pct.

I sådanne tilfælde skal du lave en gaveanmeldelse til Skat. Blanketten kan du finde på Skats hjemmeside.

4 af 10 ældre scorer skattefordel på pengegaver

Så længe, du ikke overskrider beløbsgrænserne, er der til gengæld et fint økonomisk incitament i at give noget af formuen videre.

Ifølge Deloitte benytter rigtig mange ældre sig netop af muligheden for at give større pengegaver til de yngre generationer i f.eks. julegave.

Hele 42 pct. af danskerne over 60 år har inden for de seneste fem år har givet sådanne gaver til børn og børnebørn.

Og det er ret klogt set ud fra et skattemæssigt perspektiv, siger Richardt Tabori Kraft.

”Der er ingen tvivl om, at de nuværende skatteregler giver et stort incitament til at dele ud af formuen, mens du stadig er i live.”

”I 2016 kan du give hver af dine børn og børnebørn gaver for op til 61.500 kr., uden at der skal betales gaveafgift af beløbet,” siger han.

Beløbet gælder også for stedbørn, såfremt du har ”giftet dig” til dine stedbørn, dvs. hvis det er din nuværende ægtefælles børn.

Du kan også give til svigerbørnene

Du har også alletiders chance for at få et bedre - og måske endda godt - forhold til dine svigerbørn gennem gaver, der gør det sjovere for dem at tjekke kontoudtoget.

Det er nemlig også tilladt at give dit barns anden halvdel en skattefri pengegave - dog med et mindre beløb.

”For svigerbørn har Skat fastsat en lavere beløbsgrænse end for børn og børnebørn. Her kan du give gaver for op til 21.500 kr. pr. person, uden at der skal betales gaveafgift af gaven,” siger Richardt Tabori Kraft.

Par må give det dobbelte

For alle beløbsgrænserne gælder, at de udregnes pr person, hvilket betyder, at de fordobles, hvis f.eks. begge forældre giver en gave.

”Ønsker I som par at dele ud af formuen, hedder beløbsgrænserne 123.000 kr. til hvert barn, barnebarn eller stedbarn samt 43.000 kr. til hvert af svigerbørnene,” siger Richardt Tabori Kraft.

”Rent teknisk er det dog vigtigt, at I hver især giver en særskilt gave. Ellers frafalder retten til at fordoble beløbsgrænserne.”