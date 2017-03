2017-03-27T11:24:19Z

2017-03-27

Klag over din Skat: Hver fjerde får medhold Hvis du er utilfreds med en afgørelse, du har fået fra Skat, kan du klage over den til Skatteankestyrelsen. Du har tre måneder til at klage over f.eks. din årsopgørelse og skal betale et klagegebyr på 400 kr.