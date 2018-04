Husk at få indberettet håndværkerfradraget

Brug gerne en ledig stund i påsken til at få styr på din selvangivelse for 2017. Et af de fradrag, der ofte mangler at bliver påført selvangivelsen, er det nu permanente håndværkerfradrag, der også dækker over serviceydelser i hjemmet og/eller fritidsboligen.

Du skal have fradraget skrevet på din selvangivelse/årsopgørelse inden den 1. maj. Du kan fradrage udgifter til arbejdsløn op til 12.000 kr. pr. person for leverede håndværkerydelser. Ægtepar kan samlet fradrage 2 x 12.000 kr. Der gives kun fradrag for visse udgifter. Se en udtømmende liste her.

Du kan også få fradrag for serviceydelser, dog kun op til 6000 kr. pr. person. Serviceydelser er f.eks rengøring, børnepasning og havearbejde.

Udgifterne skal dokumenteres med fakturaer.