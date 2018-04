Skat har åbnet TastSelv for årsopgørelsen

Sluserne til årsopgørelsen, er åbnet. Skat har fulgt traditionerne fra tidligere år og fredag den 9.marts kunne de første se deres årsopgørelse for 2017 på Skats TastSelv-side.



Når det lykkes for dig at komme ind, så tjek især:

Kørselsfradraget

Beregn afstanden som den afstand, der er tidsmæssigt mest optimal og ikke nødvendigvis den korteste. Beregn det rigtige antal dage.

Håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget (servicefradraget) for 2016 og 2017 giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr. pr. person. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser. Se her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

Værdipapirer

Selv om danske børsmæglere automatisk indberetter alle køb og salg, skal du alligevel tjekke om tallene er rigtige. Har du handlet meget, kan det være meget tidskrævende. Har du handlet gennem udenlandske børsmæglere, skal du selv opgøre og indberette de skattepligtige beløb.

Indtægter fra deleøkonomi

Har du udlejet din bolig, bil eller ting via deleøkonomiske udlejningstjenester, udlejet dit sommerhus med eller uden bureau, skal indkomsten efter nærmere regler opgives.

Børne- og ægtefællebidrag

Tjek at beløbene er korrekte. Betaler du eller modtager du bidrag uden om Udbetaling Danmark, skal du selv skrive indkomsten/fradraget på årsopgørelsen.

Læs mere på skat.dk, http://skat.dk/skat.aspx?oid=2665