Gør gulpladebilen hvid for en dag

SKAT har via en brugervenlig app gjort det nemt at købe en tilladelse for en dag og dermed konvertere gulpladebilen til en bil, som man kan anvende til privat brug. Ordningen er en succes, idet 53.300 personer i 2017 købte dagsbillet til privat brug af en gulpladebil. En stigning på 21 procent i forhold til 2016.

”For mange erhvervsdrivende bidrager dagsbilletterne til på en pragmatisk måde til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes erhvervsmæssigt. Men med reglerne om dagsbeviser, er det muligt at frikøbe sådanne biler til privat anvendelse for 225 kr. om dagen. Når man er i besiddelse af en dagsbillet, er der ingen begrænsninger for, hvad kørslen må omfatte. F.eks. må bilen gerne anvendes til private flytninger, kørsel af affald til genbrugsstation eller til familiens påskeferietur i ind- og udland.

En opgørelse fra SKAT viser, at der i snit sælges 146 dagsbilletter om dagen året rundt, og 79 procent sælges til private, mens de resterende 21 procent er solgt til virksomheder.