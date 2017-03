Sådan får du gammel skat tilbage

Som du kan læse i artiklen 13. marts kan du tjekke din årsopgørelse: Her er fradragene du glemmer (se link til højre for artiklen), er der masser af muligheder for at sænke din skattebetaling ved at få oplyst skat om alle de fradrag, du har lovmæssig ret til.

Du kan stadig få fradrag for skatteåret 2013

Hvis du netop har fået kendskab til et skattefradrag, du også havde ret til for to eller tre år siden, kan du stadig nå at få dine skattepenge tilbage for de fradrag. Det siger skatteekspert i Deloitte, Niels Sonne.

”Du kan rette tre år tilbage, og det vil sige, at du stadig kan gå på skats hjemmeside og få fradrag for 2013,” siger han.

”Du behøver ikke medsende dokumentation for de fradrag, du indtaster, men du skal dog kunne fremvise dokumentation på Skats opfordring.”

Ikke alt kan rettes

For nogle fradrag er det ikke muligt selv at foretage ændringer, og i det tilfælde må du have fat på Skat.

”For eksempel er donationer til velgørende formål låst for ændringer,” siger Niels Sonne.

Velgørenhedsorganisationer skal indberette donationsbeløb for dig, og det gør de også, hvis du har oplyst dit cpr-nummer til dem.

1. maj er skæringsdato

Du kan altid rette tre skatteår tilbage, og det vil sige, at du dags dato kan rette tilbage til skatteåret 2013.

1. maj ændrer det sig, så 2014, 2015 og 2016 fra den dato udgør de seneste tre skatteår.

I helt særlige tilfælde kan du få lov at ændre i årsopgørelser, der går mere end tre år tilbage.