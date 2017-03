Forstå regeringens nye boligreform

Regeringen har i dag indkaldt til pressemøde om finansieringen af deres nye boligskattesystem. Hovedpunkterne i aftalen er, at den borgerlige regering vil gennemføre større reformer for at få råd til at finansiere skattelettelser til landets boligejere. Det skriver dr.dk.

Du får lov til at betale for dine egne skattelettelser

Pengene skal dels findes gennem større reformer, dels fra en rådighedspulje, og dels fra boligejerne selv. Har du boliglån, vil regeringen fra 2021 og fire år frem løbende skære i dit rentefradrag, så det bliver fem procentpoint lavere end i dag.

Det vil betyde, at værdien af dit rentefradrag falder til ca. 28 pct. for renteudgifter op til 50.000 kr., hvis du er enlig boligejer - og ellers op til 100.000 kr. For renteudgifter derover vil rentefradraget falde til ca. 20 pct.

Den præcise værdi afhænger af skatteprocenten i din kommune.

Et udspil til 32 milliarder

Boligskat er storpolitik. Derfor er det partilederne selv, der fører ordet, når Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale forhandler med regeringen om fremtidens boligskat.

Og der er mange penge på spil. Det vil samlet koste 32 milliarder kr. frem mod 2025 - eller ca. 4 mia. om året - at sænke boligskatterne.

DF bakker op - men vil frede pensionsalderen

Da regeringen ikke selv kan mønstre 90 mandater, er den afhængig af støtte fra andre partier, og Dansk Folkeparti er imødekommende.

"Vi går åbne ind til forhandlingerne og vil vente med at skyde noget ned, til vi har set, hvad regeringen foreslår," siger DF’s finansordfører, Rene Henriksen, til dr.dk, og afivser i samme ombæring, at faldende boligskatter skal betales med en højere pensionsalder.

DF vil have knækket boligskatten, så boliger med en værdi over tre millioner kroner bliver beskattet hårdere.

Af andre centrale debatpunkter er fastfrysning af grundskylden og rabat på ejendomsvurderinger.