Få styr på toldreglerne inden du rejser hjem

Det er godt at have styr på toldreglerne, så de gode tilbud i lufthavnene ikke ender med at blive en dyr fornøjelse i form af en bøde.

”Der er forskellige regler for, hvor meget du må tage med hjem fra ferien, når det gælder tobak og alkohol - alt efter, om du har holdt ferie i et EU-land eller uden for EU. Derfor er det en god idé lige at tjekke reglerne, inden du tager afsted,” siger underdirektør i SKAT Preben Buchholtz.

Og der er stor forskel. Mens du må have 800 cigaretter med hjem fra ferien i EU-landet Italien, så må du kun have 200 cigaretter med hjem fra et land uden for EU. På samme måde er det med stærk alkohol, hvor du blot må have én liter med hjem fra et ikke-EU-land, mens du må have 10 liter med hjem fra EU-lande.

Pas på souvenirerne – de kan koste dig dyrt

Et nyt ur, en lækker skindtaske eller en ny iPad. Der er ofte helt andre priser på luksusvarer i udlandet. Ofte, fordi det er kopivarer.

”Hvis du er i tvivl, om det er lovligt at tage en souvenir med hjem, så er det bedste råd, at lade være. Selv om det er lovligt at købe varen i det pågældende land, er det ikke sikkert, at det er lovligt at tage den med hjem til Danmark,” siger Preben Buchholtz.

Engang var det typisk luksusvarer som tasker, ure og solbriller, der blev ulovligt kopieret, men i dag er tendensen, at der forfalskes alle typer af produkter - blandt andet kosmetik, legetøj, madvarer, lægemidler og elektronik.

I Danmark er det ikke ulovligt at købe og eje kopivarer til privat brug, men det er ulovligt at sælge kopivarer. Skat kan dog tilbageholde og destruere varerne, hvis de opdager dem i din kuffert i lufthavnen.

Når du ankommer fra et EU-land

Cigaretter - 800 stk. (dog kun 300 stk. fra Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn og Rumænien) eller

Cigarillos og cerutter - 400 stk. eller

Cigarer - 200 stk. eller

Røgtobak - 1 kg

Spiritus over 22 procent - 10 liter

Hedvin - 20 liter

Bordvin - 90 liter

Øl - 110 liter.

Når du ankommer fra et land uden for EU

Cigaretter – 200 stk. eller

Cigarillos – 100 stk. eller

Cigarer – 50 stk. eller

Røgtobak – 250 g

Spiritus over 22 procent – 1 liter eller

Hedvin – 2 liter

Bordvin – 4 liter

Øl – 16 liter.

Beløbsgrænser

Hvis du rejser med fly eller skib, må du tage varer med hjem til en værdi af 3250 kr., uden at du skal betale told af dem. Rejser du med bus, bil eller tog, må du medbringe varer for 2250 kr. (2017).

Kilde: SKAT