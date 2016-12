Erhvervsministeren vil sænke din aktieskat

I år betaler du 27 pct. af dine realiserede aktiegevinster op til 50.600 kr. Fra 2017 stiger beløbsgrænsen til 51.700 kr.

Gevinster derover beskattes med 42 pct.

Det vil din konservative erhvervsminister nu ændre, så du fremover kun skal betale en flad aktieskat på 27 pct. af alle dine gevinster.

"Vores høje kapitalbeskatning er en af de største forhindringer for vækst lige nu, for kapitalskatter er med til at forhindre, at vi kan skaffe ordentlig finansiering til vores virksomheder," siger Brian Mikkelsen til Børsen.

Spar mange penge med lav aktieskat

Med de nuværende regler vil det i år koste dig 34.410 kr. at realisere aktiegevinster for 100.000 kr.

Havde ministerens ønske været gældende, skulle du kun aflevere 27.000 kr. til den pengekasse, skatteminister Karsten Lauritzen (V) våger over.

Det ville have givet dig et merafkast på 7710 kr.

Regneeksempel på realiserede aktiegevinster efter 2016-satser. Aktieskat 50.600 kr. / 100 pct. x 27 pct. (= 13.662 kr.) + 49.400 kr. / 100 pct. x 42 pct. (= 20.748 kr.) 34.410 kr. 100.000 kr. / 100 pct. x 27 pct. 27.000 kr.



Slip helt for aktieskatten med en investeringssparekonto

Ministeren vil også undersøge, om du skal have lov til at oprette en investeringssparekonto (ISK), som vores svenske naboer har lov til.

Formålet med en ISK er at gøre det langt mere enkelt for privatpersoner at investere i aktier, investeringsforeninger og andre værdipapirer.

”På en investeringssparekonto kan du spare op aktier, fonde samt i andre finansielle produkter. Du betaler ikke skat, når du sælger dine værdipapirer, men derimod en årlig skat på værdien af dine opsparede midler,” kan du læse på Konsumenternas.se, der kan minde lidt om Mybanker.dk i Danmark.

Invester i små firmaer med en ISK

Det smarte ved en ISK er ifølge investor i vækstvirksomheder, Gregers Kronborg, at du som privatperson får nemmere adgang til at investere i små og mellemstore firmaer.

"Den største effekt er, at du åbner markedet for børsnoteringer af små og mellemstore selskaber. Det marked eksisterer faktisk ikke i dag i Danmark, men det eksisterer i Sverige og Norge," siger han til Børsen.

Siden 2014 har Nasdaq i Sverige børsnoteret 81 virksomheder, mens Nasdaq i Danmark kun har børsnoteret fire virksomheder.

Adm. direktør i Carnegie Investment Bank og formand for Børsmæglerforeningen ser også fidusen i at introducere ISK til danskerne.

Ifølge Claus Gregersen har hele to mio. svenskere en aktieportefølje, mens kun 120.000 danskere har det.

Det skyldes ifølge Claus Gregersen, at svenske iværksættere laver forretningsplaner med henblik på en senere børsnotering.

"Når der sidder fem danske entreprenører i en garage, så vil de lægge en forretningsplan, der inkluderer, at de sælger deres virksomhed i stedet for at børsnotere den. Det betyder, at tingene aldrig bliver store i Danmark, for vi giver tingene til nogle andre," siger han til Børsen.