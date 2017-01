Elbiler kan igen blive en afgiftsfri forretning for dig

I 2015 købte 4800 danskere sig en elbil. Fra 1. januar 2016 steg registreringsafgiften fra 0 til 20 pct. af afgiften for benzinbiler, og resultatet blev, at elbilsalget nærmest gik i stå sidste år.

1000 biler røg der over disken. Det var forventet, at der ville blive solgt 1900, og det stort set stendøde elbilsalg får nu ingeniørforeningen, IDA, til at råbe op og politikerne bag aftalen til at mødes.

”Christiansborg har ikke skabt betingelserne for udbredelsen af elbiler,” siger formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen.

Afgiften er netop fordoblet

1. januar blev det igen dyrere at købe elbil i Danmark. Registreringsafgiften blev fordoblet til 40 pct. af afgiften for benzinbiler, og det er noget, der kan påvirke elbilsalget yderligere.

Radikale Venstre, som er med i den oprindelige aftale om at hæve registreringsafgiften på elbiler løbende frem mod 2021, har skiftet mening og vil nu annullere aftalen.

Det lykkedes ikke for politikerne at mødes inden jul, men den 19. januar mødes Radikale Venstre og de øvrigt forligspartier igen, og her håber skatteordfører Martin Lidegaard på en løsning.

”Mit mål er, at vi får gang i salget igen, som desværre er gået nærmest i stå. Det var ikke meningen, da vi lavede aftalen,” siger han til Ritzau.

”Som minimum håber jeg, at regeringen er med på at fastfryse afgiften på 20 pct. Det har vi pengene til, og vi skal altså have solgt 5000 biler ved udgangen af 2017,” siger han.

Både FDM og Dansk Elbil Alliance bakker op en ny løsning, der kan sparke gang i elbilsalget igen.

”Politikerne skal skynde sig at spole tilbage til de 20 pct. Dernæst skal de bruge 2017 til at få lavet en reform af bilafgifterne, så vi tiltrækker miljøvenlige og sikre biler til Danmark frem for at skræmme dem væk,” siger FDM-afdelingschef Torben Lund Kudsk til Ritzau.

Danskerne bakker også op. IDA har undersøgt vores forhold til øgede afgifter på elbiler, og 2 af 3 er imod.

FAKTA: Det mener befolkningen om elbilsafgifter

I en undersøgelse lavet af Userneeds for Ingeniørforeningen blandt et repræsentativt udsnit på 2000 danskere, svarer 65 pct. af de adspurgte, at de er positive eller meget positive over for at fjerne afgiften på elbiler.

”Hvor positiv eller negativ er du over for, at man fjerner afgifterne på el- og brintbiler for at få flere til at anskaffe den type biler?”

- Meget positiv: 32 pct.

- Positiv: 33 pct.

- Neutral: 20 pct.

- Negativ: 5 pct.

- Meget negativ: 3 pct.

- Ved ikke: 7 pct.



Kilde: Ritzau