Dyrt at snyde i skat

Siden fredag, den 9. marts har alle borgere med almindelig selvangivelse kunne logge på skat.dk og tjekke, om der bliver ekstra penge til sommerferien eller om Dankortet skal svinges for at udligne gælden.

Du kan rette i dine tal frem til den 30. marts, og det er fristende lige at skrive lidt ekstra på. Men skattesnyd straffes hårdt. Mindre forseelser straffes med bøde foruden krav om at betale den unddragne skat plus restskattetillæg og morarenter.

Skattesnyd op til 60.000 kr. koster kun én gang det unddragne beløb. Men for den del af skattesnyderiet, der ligger over 60.000 kr., er bøden to gange beløbet. Bøderne nedrundes til nærmeste 1000, 5000 eller 10.000 kr. efter særlige regler.

Hvis der er tale om skattesnyd med forsæt, og den unddragne skat overstiger 250.000 kr., så kan den kriminelle skatteyder risikere at skulle ind og ruske tremmer.