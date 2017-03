Digital kontrol sænker skattesnyd

De seneste mange år har været turbulente for Skat, der har brug for succeshistorier, hvis danskerne skal blive ved med gladeligt at betale retmæssig skat.

Men måske hjælper Skats nye digitale kontrolinstans på renomméet.

Digitalisering gør det nemmere at kontrollere

Hvor Skat tidligere manuelt gennemgik en række årsopgørelser for at finde uretmæssigheder, benytter Skat sig nu også af et digitalt hjælpemiddel, der blinker med advarselslamperne, hvis en skatteyder ændrer ulogisk i sin årsopgørelse. Det skriver politiken.dk.

”Før i tiden måtte vi finde de fejlagtige årsopgørelser manuelt i kontrolarbejdet, når vi havde udbetalt skattepenge til borgerne,” siger Jørgen Wissing Jensen, kontorchef med ansvar for årsopgørelser i Skat, til politiken.dk.

”Nu fanger vi fejlene, allerede når de sker, og inden vi har udbetalt en krone. Det er intelligent kontrol ved fordøren, og det har vi store forventninger til,” siger han.

10.000 er blevet blokeret

Indtil videre har 10.000 danskere fået besked om, at deres ændringer ikke kunne godkendes.

Der er indlagt 30 digitale fælder i TastSelv. F.eks. blokerer Skat automatisk befordringsfradrag indtastet af borgere uden registreret arbejdsindkomst, fordi det i sagens natur virker usandsynligt, at man har ret til befordring, hvis man ikke har et arbejde.

En anden klods aktiveres, hvis der indtastes et beløb i det felt, der giver ret til fradrag for fredet ejendom – men borgeren ikke er registreret som ejer af en fredet ejendom.

Hvis du ændrer i din årsopgørelse og bliver blokeret – uretmæssigt – kan du kontakte Skat.

De fleste betaler deres retmæssige skat

Jørgen Wissing Jensen siger til Politiken, at de langt de fleste indberetter korrekte årsopgørelser, mens nogle laver fejl, og en lille gruppe forsøger at snyde.

”Ofte er det jo uskyldige fejl, folk laver. Men når folk ringer til os, fordi de er blevet blokeret, så kan vi jo hurtigt afgøre, om der er tale om fejl, eller om vi skal bede om dokumentation for det fradrag, borgeren mener at være berettiget til.”