Nu kan du tjekke årsopgørelsen: 3 millioner har allerede gjort det

Skat skriver til formiddag på sin twitterprofil, at 2.831.000 allerede har været inde at tjekke deres årsopgørelse.

Siden i fredags har der været 4,3 mio. visninger af årsopgørelser, og det er en stigning på mere end 400.000 siden sidste år.

"Vi ved, at mange gerne vil tjekke årsopgørelsen, allerede mens vi er i test. Så derfor har vi i år skruet mere op for kapaciteten. Det har både betydet, at der stort set ikke har været kø siden lørdag aften, og at vi samlet set har vist årsopgørelsen 400.000 gange mere end sidste år i testweekenden," siger Jørgen Bo Madsen, der er kontorchef i SKAT.

Næsten halvdelen har valgt at tjekke årsopgørelsen via mobiltelefon eller tablet. Det har præcist 45 pct. gjort, hvilket er en stigning på 5 pct. i forhold til sidste år.

550 sidder klar til at hjælpe dig

Skat kører med øget bemanding den kommende tid, så du lettere kan komme igennem med eventuelle spørgsmål.

”Vi har kaldt ekstra folk ind til at håndtere de mange opkald, vi får, og vi har udvidet åbningstiden,” siger Jørgen Wissing Jensen, der er kontorchef i Skat.

”I alt er 550 personer klar til at svare på spørgsmål. Vi forventer at besvare over 85.000 opkald i den første uge. Men du kan dog stadig forvente ventetid på telefonerne, eller at det i perioder kan være svært at komme igennem,” siger han.

Gå din årsopgørelse igennem

Skat opfordrer i øvrigt til, at du tjekker din årsopgørelse igennem og ikke blot noterer, om du skal have penge tilbage eller betale en restskat.

”Rigtig mange borgere har ikke noget at selvangive, da Skat efterhånden får de fleste oplysninger automatisk. Men derfor bør du alligevel kontrollere tallene og oplyse, hvis du har ændringer eller tilføjelser,” siger Jørgen Wissing Jensen.

