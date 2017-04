Se hvornår du kan gå på pension

Pensionsalderen er en varm politisk kartoffel. Det var den i går, det er den i dag, og det bliver den sikkert også i morgen. Og det er den, fordi den er så dyr. Ifølge pensionsrådgiver Brian Sandbæk er det politisk besluttet, at du skal være 14,5 år på folkepension.

”Men lige nu vil man i snit være 18 år på folkepension på grund af den øgede pensionsalder. de 3,5 års difference koster mange penge, og det er derfor, nogle politikere vil hæve tilbagetrækningsalderen,” siger han.

Brian Sandbæk tror, at folkepensionen vil ændre karakter over tid, men det bliver ikke kun i form af en højere pensionsalder.

”I dag har mange deres egen pensionsopsparing til at supplere folkepensionen med, og så har man ikke ret til tillægget til folkepensionen. Den udvikling vil nok fortsætte. Jeg tror på en kombination, hvor både alderen hæves og forholdene for folkepension ændres, og der vil nok allerede ske noget inden for de næste 10 år,” siger han.

Anders Valdemar Juhl, pensionsrådgiver i Uvildigraad, mener også, pensionsalderen vil blive hævet løbende, men der er en øvre grænse, siger han.

”Der skal ændres noget, for der bliver flere ældre og færre til at spytte i kassen. Men man kan ikke bare blive ved med at hæve pensionsalderen. En stor del af arbejdsstyrken er nedslidt, når de nærmer sig 70. Det gælder for os alle, at selv om levealderen bliver højere, bliver vi i fysisk dårligere stand til at kunne bestride et job.”

”Men folk lever sundere og sundere, og vi lever længere, og det vil have indflydelse på pensionsalderen – både på kort, mellemlang og lang sigt,” siger Anders Valdemar Juhl.

”Men jeg tror altså på en øvre grænse for, hvor længe man kan blive ved med at arbejde på fuld tid, men det vil nok blive mere udbredt med nedsat arbejdstid og en højere arbejdsalder,” siger han.

Se hvornår du kan forvente at kunne gå på pension

Her kommer Brian Sandbæk og Anders Valdemar Juhl med et par forsigtige bud på, hvornår du kan forvente at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet og modtage folkepension fra det offentlige.