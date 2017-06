Sådan tilpasser du porteføljen inden ferien

Feriehyggen er i overhængende fare for at blive spoleret, hvis du konstant logger på din netbanke for at rydde op i pensionsporteføljen, når nu tiden er inde til at slappe af og nyde livet uden dagligdagens bekymringer.

Hvis du vælger hyggen til, kan du tilpasse porteføljen inden afgang mod feriedestination.

Ud med event risiko-aktierne

”Hvis du vil slappe af på ferien, er det forarbejdet, der gør den store forskel,” siger aktieanalytiker, Per Hansen.

Og med forarbejde henviser Per Hansen især til, at du bør skille dig af med såkaldte event risiko-aktier.

”Vil du være home safe, skal du have få aktier med event risiko. Pandora er et eksempel. Den er faldet over 30 pct. siden årsskiftet,” siger han.

Event risiko-aktier er kendetegnet ved ofte at få negativ opmærksomhed i medierne.

”De har få meget omtale på basis af den usikkerhed, der er forbundet med aktien. Mange ved, at Pandora er faldet meget, og den er i en usikkerhedsfase og derfor en event risiko-aktie,” siger Per Hansen, der nævner biotek som et andet eksempel på aktier, som potentielt kan falde meget - og meget hurtigt.

”For år tilbage var Vestas også en event risiko-aktie, men Vestas er nu et mere stabilt selskab, hvis kurs ikke længere svinger, som vinden blæser,” siger han.

Ligner hverdagsportefølje

Ud over at få pillet event risiko ud af din portefølje inden ferien, skiller en ferieportefølje sig ikke så meget ud fra en ganske almindelig portefølje.

Det er til enhver tid en god idé at sprede din risiko til mange papirer og så bygge din portefølje sammen, så den stemmer overens med din risikoprofil.

”som udgangspunkt er det ikke meget anderledes, end hvis du sidder og holder øje og er aktiv alligevel,” siger Per Hansen om det at tage på ”pensionssikret” ferie.

”Nogle tegner et billede af, at hvis du er aktieinvestor, skal du sidde og holde øje hele tiden, men det er forkert, for du får nok ikke højere afkast ud af det alligevel,” siger han.

Tænk langsigtet og drop de daglige fristelser

”For langt langt de fleste, er 90/10-reglen den bedste.”

”Brug 90 pct. af din energi på at finde de rigtige aktier. De rigtige aktier er for den gennemsnitlige investor nogle, der passer din risikoprofil, og som passer sig selv. Det lyder simpelt, men det er svært. Når du har gjort det, så hold dig fra dag til dag-fristelser - koncentrer dig ganske enkelt om at investere langsigtet.”

”Så er du fri for at tænke på, om din portefølje skvulper op og ned, mens du passerer Stuttgart og børnene skriger på bagsædet.”

”Spørg dig selv: Hvad driver langsigtet de gode aktier? For gode aktier betyder prisen ikke så meget. Prisen kan næsten ikke blive for høj. Se på indtjeningspotentialet. Hvem leverer hele tiden vækst og pæn indtjening?,” siger Per Hansen.

God ferie!