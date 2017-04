Nye regler gør din pensionsgaranti mere værd

Regelændringer i EU kommer dig og din pensionsordning til gode. Det betyder konkret, at din pensionsformue vil stige, hvis du er villig til at opgive de garantier, som sikrer en gennemsnitlig forrentning af opsparingen på op til 4,5 procent om året.

”Kunders garantier bliver mere værd. Det betyder, at de skal have flere penge med, hvis de opgiver garantien. Det kan betyde flere hundrede tusinde kroner ekstra for den enkelte kunde med en stor pensionsopsparing, siger Søren Andersen,” direktør i FPension til finans.dk.

Nye krav til pensionsselskaberne

EU’s tilsynsmyndighed vedtog i sidste uge at ændre reglerne for pensionsselskaber. Først og fremmest for at sikre europæerne større sikkerhed omkring deres pensionsopsparinger ved at tvinge selskaberne til at lægge flere penge til side til garanterede pensioner.

"Når vi som selskab skal hensætte mere på en pensionskontrakt, vil værdien af kundens garanti stige," siger Steen Michael Erichsen, adm. dir. i Nordea Liv & Pension til finans.dk.

Han anbefaler dog, at du beholder dine garantier.

"Selv om garantierne stiger i værdi og pris, anbefaler vi som udgangspunkt, at kunder ikke opgiver dem. For med det lave renteniveau er garantierne er stort aktiv for kunderne," siger Steen Michael Erichsen.

De kunder, som får mest gavn af de nye regler, er pensionskunder med høje garantier, der mange år frem i tiden skal have udbetalinger fra pensionen.

Regelændringerne hos EU mangler kun den sidste endelige godkendelse, hvilket blot skulle være en formsag at få afsluttet.

Pensionsselskaberne bliver ramt hårdt økonomisk

De pensionsselskaber som har mange kunder med garanterede ordninger i livrenter bliver hårdest ramt af regelændringerne. Pensionsselskaberne har endnu ikke haft tid til at regne de endelige konsekvenser for dem og deres kunder, men her er de første reaktioner fra selskaberne:

- Nordea Liv & Pension skal hensætte ”et trecifret millionbeløb” ekstra på grund af de nye regler.

- Danica Pension melder om en stigning i hensættelserne på ”et mindre trecifret millionbeløb”.

- PFA forventer en regning på cirka 1 mia. kr. i form af stigende hensættelser.