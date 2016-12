Optimer din pension inden nytår

Karen Leth Jensen fra brancheorganisationen Forsikring og Pension kommer her med nogle tips til, hvordan du sætter til side nu – inden det nye år - for at give pengene vokseværk, så der er mere til livet på den anden side af arbejdslivet, når den tid kommer.

Hvad kan du egentlig undvære?

Det er fuldstændig og aldeles individuelt, hvornår det giver mening at tage penge fra sin formue nu for at overføre dem til en pensionsordning.

”Pension er noget, du indbetaler til, når du har overvejet både dine behov når du går på pension, og hvor stort et rådighedsbeløb du har brug for nu og på vejen mod pensionsalderen,” siger Karen Leth Jensen.

Det er til gengæld værd at overveje grundigt, hvor meget du kan undvære, for når dine penge først er blevet til pensionsmidler, kan det blive rigtig dyrt at købe midlerne frie igen.

”Pengene er jo bundet, og derfor nytter det ikke noget at smide nogen penge ind, som du kan få brug for at hæve, inden du går på pension – for så kan det blive dyrt at få dem ud igen.”

”Men derudover er det en fantastisk mulighed, som sikrer dig lav skat på afkastet af dine indbetalinger, lige som du får fradrag for indbetalingerne, når du sætter dem til side til pensionen,” siger Karen Leth Jensen.

Derfor skal du starte med at se på bankkontoen og spørge dig selv, hvor mange af pengene du forventer at kunne undvære, til du trækker tilbage fra arbejdsmarkedet.

Så meget er der sikkert allerede indbetalt

”Derefter kan du undersøge, hvor meget der er blevet indbetalt til din pensionsordning i år. Hvis din arbejdsgiver ikke kan give dig oplysningerne, kan dit pensionsselskab, ” siger Karen Leth Jensen.

Der findes et hav af forskellige arbejdsgiverbetalte pensionsordninger, men i en meget anvendt model indbetaler du selv 4 pct., mens din arbejdsgiver indbetaler 8 pct.

Hvis du får pension efter ovenstående model, kan du med en månedsløn på 30.000 kr. forvente, at der er indbetalt ca. 40.000 kr. i år.

I det offentlige får medarbejderne ofte en rigtig god pensionsordning, mens det i det private er ganske normalt med pensionsordninger helt ned til en 5-6 pct. om måneden. Hvis der da overhovedet er en pensionsordning på arbejdspladsen.

Kort sagt kan det godt betale sig at undersøge, hvordan din egen ordning er, for i sidste ende kan der blive tale om forskellen mellem en sød og en skrabet pensionisttilværelse.

Indbetal via din arbejdsgiverbetalte pension

Arbejdsgiveren kan godt indbetale en ekstra stor pose penge i 11. time eller 12. måned og på den måde hjælpe dig til at få indbetalt pension op til beløbsgrænserne.

Det er dog ikke alle arbejdsgivere, som gider, da der kan være en del administrativt bøvl forbundet med den ekstra indbetaling.

”Siger din arbejdsgiver nej, kan du oprette en supplerende pension selv. Men hvis du kun har et lille ekstra rådighedsbeløb, skal du overveje, om det er besværet værd at gå i gang med selv at indbetale. Der er omkostninger forbundet med at få nogen til at forvalte din opsparing for dig,” siger Karen Leth Jensen.

”For så vidt angår små beløb er det suverænt nemmest at indbetale ekstra til din pension via en arbejdsgiverordning.”

Ud over din arbejdsgiverbetalte og eventuelt individuelt oprettede pension, indbetaler du automatisk til ATP, hvis du er på overførselsindkomst eller arbejder minimum 9 timer om ugen.

Der ud over indbetaler du via skattebilletten til folkepensionen.

Så meget må du indbetale til pension i 2016

Der findes disse tre pensionstyper Ratepension:

Den mest anvendte pensionsform. Du må indbetale op til 52.400 kr. og få fradrag for indbetalingerne. Aldersopsparing:

Med en alderspension får du ikke skattefradrag for indbetalinger, til gengæld betaler du 0,0 pct. i skat, når du får pengene udbetalt igen. Og ordningen er som de andre pensionsformuer lempeligt beskattet af det løbende afkast. Du kan indbetale 28.900 kr. i år. Livrente:

Du må indbetale alt det, du tjener, og få skattefradrag for det hele, hvis og såfremt du indbetaler i til livrente i minimum 10 år. Gør du ikke det, kan du i højst tage 10 pct. af fradraget hvert år i 10 år - dog altid mindst 48.200 kr. Du skal selv huske at tage fradraget hvert år. 10 årsreglen gælder ikke, hvis arbejdsgiver indbetaler af lønnen. Og fradraget gives automatisk i indbetalingsåret.

Kilde: Forsikring og Pension