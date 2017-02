Ny sommerhusregel kan blive dyr for udlandsdanskere

Dit sommerhus i Danmark kan snart koste dig en stor ekstraregning. I hvert fald, hvis du er udlandsdansker og samtidig ejer et sommerhus til besøgene i hjemlandet. Det skriver finans.dk.

Regeringen ønsker mere liv i sommerhusområde

Et nyt forslag fra regeringen lægger op til markante ændringer i planloven. En del af forslaget går ud på, at det skal være muligt for pensionister at bruge deres sommerhus som helårsbolig efter kun et års ejerskab.

I dag skal du have ejet sit sommerhus i mindst otte år, før du må bruge det som helårsbolig. Hensigten med det nye forslag er at få flere beboere til sommerhusområderne for at skabe mere liv om vinteren i de ellers ofte øde områder.

Godt nyt for pensionister bosiddende herhjemme, men mindre godt for udlandsdanskere.

Strikse regler kan ramme udlandsdanskere hårdt

Bagsiden af medaljen ved regeringens forslag er, at du som udlandsdansker, der ejer et dansk sommerhus med ret til helårsbrug, skal betale en stor skatteregning, hvis du enten arbejder eller tager ophold herhjemme i mere end tre sammenhængende måneder eller 180 dage i et kalenderår.

Gælder kun lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst

Danmark har indgået en aftale – en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst - med en række lande. Aftalen sikrer, at du ikke bliver beskattet i både Danmark og det land, aftalen er indgået med.

Desværre har Danmark ingen aftale med udlandsdanskeres sommerhusfavoritter som f.eks. Frankrig og Spanien.

Som udlandsdansker skal du betale skat, hvis: