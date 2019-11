Nu skal du selv spare mere op til pension

”Tiltagene vil betyde, at udbetalingerne af pensionstillæg og boligstøtte vil falde og dermed give en besparelse til det offentlige. Folkepensionen forventer jeg bibeholdes i mange år, men det bliver nok kun en begrænset del af befolkningen, der kommer til at få pensionstillæg. Det skyldes, at vi alle kommer til at spare mere op til vores alderdom,” siger Brian Sandbæk, indehaver af Sandbæk Finans.

Faldende udbetalinger fra det offentlige stiller større krav til din egen opsparing.

Udsæt folkepension og få mere udbetalt

Brian Sandbæk roser tiltaget med, at du hurtigere kan få udbetalt din ”opsparede” pension, hvis du vælger at arbejde videre, når du når folkepensionsalderen.

”Hvis du udskyder folkepensionen i et år, så kan du på nuværende tidspunkt få en livsvarig forhøjelse på ca. 6 pct., men med det nye forslag får du den forhøjet med 11 pct. i de første 10 år. De første 10 år er oftest også de år, hvor man som pensionist har brug for flere midler,” siger han.

Brian Sandbæk fremhæver samtidig den skattefri udbetaling af efterlønsbidraget som værende meget attraktiv, da du har fået fradrag ved indbetalingen.

Tvungen opsparing vil kunne mærkes mest

Regeringen vil have, at alle danskere som minimum skal spare 6 pct. op til pension. For nogle bliver de nye opsparingskrav hårde, vurderer Brian Sandbæk.

”Der er 800.000 danskere, der ikke sparer op, og de vil kunne mærke det, for det kommer til at gå ud over det udbetalte beløb, siger han.

Du skal blive længere på arbejdsmarkedet

Regeringen ønsker med det nye pensionsudspil at sikre, at du dels bliver længere på arbejdsmarkedet, samt at du bliver bedre til at spare op til din pension.

”Arbejdsmarkedet har brug for seniorerne, og det har samfundsøkonomien også. Hver gang en dansker vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, er det med til at styrke holdbarheden af pensionssystemet til glæde for dem, der har behov for at trække sig tilbage,” siger finansminister Kristian Jensen i forbindelse med lanceringen.

Stadig alt for komplekst

Ifølge Brian Sandbæk, der er uvildig pensionsrådgiver, er der mange fine tiltag i planen, men han ærgrer sig over, at man ikke har benyttet muligheden til at gøre systemet enklere.

”Jeg synes, det er en ulempe, at der endnu en gang laves regler, der komplicerer det danske pensionssystem. De seneste år er reglerne for indbetaling og udbetaling blevet ændret flere gange, men det gøres umiddelbart ikke for at gøre pensionssystemet nemmere at overskue,” siger han.