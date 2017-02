Livrente sikrer ikke automatisk dine nærmeste

Der er meget store forskelle på pensionsordningerne og særligt livrenten kan vise sig at være en ringe sikring af dine efterladte.

Dør du inden din pensionsalder, får dine nærmeste nemlig ikke udbetalt alt det, du har indbetalt, men derimod kun en forsikringssum.

Hos Industriens Pension, hvor rigtig mange danskere har deres pensionsopsparing, får din kone eller børn med en standarddækning typisk mellem 570.000 og 880.000 kr. (redigeret 23.02.17 kl. 15.50) - selv om du måske har sparet en million kroner op.

Resten beholder pensionsselskaberne.

Livrente kan blive rigtig dyr

Det får nu en uvildig pensionsrådgiver til at råbe vagt i gevær i forhold til livrenten.

”Du skal være varsom med at indbetale til livrente i arbejdsmarkedspensioner,” siger Brian Sandbæk, som er indehaver af Sandbæk Finans.

”Du kan sagtens nå at spare langt mere op end den forsikringssum, der bliver udbetalt til dine efterladte,” siger han.

"Oftest får du blot tildelt en standarddækning ved selskaberne bag arbejdsmarkedspensionerne. Du skal aktivt gå ind og bede om at få ændret standarddækningerne, hvis ikke de giver tilstrækkeligt dækning."

Du kan dog i nogle tilfælde tegne ekstra forsikringer, som sikrer efterladte bedre.

Solidaritetstankegang

Hvis du har sparet mere op end det beløb, der udbetales, beholder dit pensionsselskab resten af pengene, som så ryger i en pulje, der bruges til at betale de medlemmer, som lever så lang tid, at de får udbetalt mere, end de har indbetalt.

"Hele formålet med livrenter er, at de personer, der ikke bliver så gamle, skal betale for dem, der bliver gamle,” siger pressechef i Industriens Pension, Laurits Harmer Lassen.

”Det er ikke muligt at have et livrenteprodukt, hvor samtlige forsikrede kan være sikre på at få alle deres indbetalinger - inklusive renter og bonus - udbetalt, uanset hvornår de dør,” siger han.

Livrenter bliver således en form for solidaritetsforsikring, hvor nogle betaler mere, end det andre får – og omvendt.

Køb en garantiordning

Din pensionsordning og de eventuelt tilknyttede forsikringer ændrer status, når du går fra din opsparingsperiode til din udbetalingsperiode.

Hvis du dør, efter du er gået på pension, får dine efterladte ikke udbetalt livrente-forsikringen. Derfor kan du overveje at tilkøbe en garantiordning.

"Når vores medlemmer går på pension, har de mulighed for at vælge en garantiperiode på 10 år til deres livrente. Det vil sige, at hvis du dør, inden pensionen har været udbetalt i 10 år, får de efterladte, hvad der ville være blevet udbetalt i resten af 10 års-perioden," siger Laurits Harmer Lassen.

Den uafhængige rådgiver, Brian Sandbæk, anbefaler, at du tilkøber garantiordningen.

”Jeg vil mene, at du bør købe garantiperioden,” siger han.

Ifølge Brian Sandbæk er det i nogle selskaber muligt at købe en garantiordning, der gælder i mere end 10 år.

Ratepension og aldersopsparing udbetales

Alle dine pensionsopsparinger følger helt overordnet dig, men ikke dine nærmeste. Så når du er død, annulleres alle dine pensioner – også de offentlige.

Til gengæld kan du tegne forsikringer til hver pensionsordning, og det er forsikringerne, der sikrer dine efterladte retten til de penge, du har indbetalt gennem et arbejdsliv.

”Som udgangspunkt får efterladte ratepension og aldersopsparing til udbetaling,” siger Brian Sandbæk.

”Og derfor kan det være en god idé at indbetale til en af de to pensionstyper på din arbejdsmarkedspension," siger han.