Hjælp miljøet og gode arbejdsforhold på vej med din pension

Du kan med såkaldte ESG-ETF’ere få pensionen til at vokse med bæredygtige investeringer. E, S og G står for hhv. Environmental, Social og Governance, og en investering i ETF’ere med et ESG-stempel er din garanti for, at netop positive miljømæssige, sociale og beslutningsmæssige forhold er taget i betragtning.

”De er interessante for den bæredygtigt bevidste investor,” siger Matti Tammi, der er direktør for Blackrock Ishares i Norden.

”Investeringsprodukter med en ESG-profil investerer i virksomheder, der har en bestyrelse, som skal sikre, at love og regler vedrørende ordentlige arbejdsforhold og løn, krav til begrænset CO2-udslip og andre socialt og miljømæssigt bæredygtige tiltag er overholdt,” siger han.

Dermed kan du ifølge Matti Tammi vide dig sikker på, at du ikke investerer i produktion af f.eks. våben og atomkraft.

Samme afkast som traditionelle investeringer

Du kan sagtens opnå pæne afkast, selv om du tænker bæredygtighed ind i din investeringsprofil.

”Vi har lavet en analyse, der viser, at du kan få tilsvarende risiko- og afkastprofil som den traditionelle profil uden ESG-screening. Men med et betydeligt mere bæredygtigt fodaftryk,” siger Matti Tammi.

For at du som dansk investor kan investere i ESG-ETF’ere, skal de være forsynet med et gult trafiklys fra finanstilsynet. Sådanne investeringer er godkendt efter UCITS-direktivet, og det skal de være.

Finanstilsynet definition af investeringsprodukter med gult trafiklys lyder således: Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Kilde: Finanstilsynet.dk.

Ishares har for tiden ni forskellige bæredygtige fonde, som du vælge imellem.