Har du sparet nok op i pension?

Mange af os drømmer om, at pensionslivet vil blive tiden, hvor vi får tid og råd til at nyde livet. Men har du styr på, hvor meget du rent faktisk ender med at få udbetalt?

Hvis du som 65-årig har sparet en million sammen i pensionsformue, så kan du blot forvente at få 50.000 kr. om året - svarende til 4150 kr. om måneden - i pension ud over de offentlige ydelser.

Og faktisk vil halvdelen af de danskere, som er på vej på pension, få udbetalt under 50.000 kr. om året i pension ud over de offentlige ydelser, skriver business.dk ud fra beregninger, som tænketanken Cepos har foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks tal for ratepensioner, livrenter, alderspensioner og LD-pension.

Stor ulighed i formuerne

Der er enorm stor ulighed blandt de 65-årige, som er på vej på pension. 37 pct. vil få maksimalt 2000 kr. om måneden udbetalt ud over de offentlige ydelser. Og 14 pct. har ifølge Cepos slet ikke nogen opsparing.

I den anden ende af skalaen har de rigeste 20 pct. en pensionsformue på 3 mio. kr. eller mere. En opsparing på 3 mio. kr. vil give en månedlig livrente på 12.500 kr. resten af de leveår, som en 65-årig dansker i gennemsnit kan se frem til.

”Det afspejler jo uligheden i samfundet, men i fremtiden vil folk på arbejdsmarkedet få en bedre situation end i dag, fordi de generelle pensionsordninger på arbejdsmarkedet stadig er under indfasning. Ingen nuværende 65-årige har indbetalt over et helt arbejdsliv. Så dem med stabil beskæftigelse vil få en større pensionsopsparing i fremtiden,” siger Lars Andersen, adm. direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til business.dk.

