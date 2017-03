Skal du droppe pensionselskabet og selv investere din aldersopsparing?

Dit pensionsselskab tager sig betalt for at forvalte din pensionsportefølje. Hvis du vil styre uden om de udgifter, kan du overveje at droppe din arbejdsgiverindbetalte aldersopsparing og i stedet placere dine penge i enkeltaktier – med de risici og ulemper, der så til gengæld følger med.

”Vælger du at investere i enkeltaktier, er din spredning begrænset, og dermed påtager du dig selv en risiko,” siger Anders Valdemar Juhl, der ejer rådgivningsfirmaet, Uvildig Raad.

”Derudover skal du selv holde øje med dine investeringer, hvilket et pensionsselskab jo ellers sørger for,” siger han.

Du glipper stordriftsfordelene

Udover almindelig overvågning og håndtering af din portefølje, har pensionsselskaber også nogle stordriftsfordele.

”Gennem en arbejdsgiverbetalt alderspension er der nogle forsikringsordninger, som træder i kræft, hvis du dør eller bliver uarbejdsdygtig. Du vil opleve forsikringspriser, der er tre gange så høje, hvis du selv skal forhandle dem hjem,” siger Anders Valdemar Juhl.

”Desuden vil forsikringsselskaberne stille større krav til dine helbredsoplysninger,” siger han.

Din pension kan blive større

Heldigvis er der også en række fordele. Mens din forsikringer bliver dyrere, bliver dine udgifter til administration til gengæld mindre.

Anders Valdemar Juhl udelukker da heller ikke, at det kan være en god idé at få efter enkeltaktierne.

”Har du interessen for selv at forvalte din pension, kan du gøre det, og så kan du virkelig score kassen, fordi din investeringsprofil vil blive højere,” siger han.

"Men først og fremmest skal du selvfølgelig forhøre dig hos din arbejdsgiver, om det overhovedet er en mulighed."

Ulemper

Større risici pga. en mindre spredning

Det er dyrere. Du går glip af stordriftsfordele til f.eks. forsikringsordninger.

Det vil tage en del af din tid. Du skal købe forsikringer og stå for handlen med værdipapirer.

Du betaler mere for dit afkast. I 2017 betaler du 27 pct. aktieskat for gevinster op til ca. 50.000 kr. og derefter 42 pct. Afkast fra en låst pensionsordning PAL-beskattes med 15,2 pct.

Fordele