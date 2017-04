Det kan blive dyrt at spare op til pension

Hvis du gennem et langt arbejdsliv har indbetalt til en pensionsordning, så du kan få lidt ekstra supplement til folkepensionen, så kan det ende med at blive en rigtig dårlig forretning for dig. Det skriver TV2.dk.

Danskere i den såkaldte lav- og mellemindkomstgruppe, som blandt andet tæller politifolk, sundhedspersonale og skolelærere, bliver modregnet i deres folkepension, hvis de ved siden af folkepensionen har en pensionsopsparing, som giver mere end de tilladte 5800 kroner om måneden.

En enlig folkepensionist modtager 13.000 kroner om måneden i folkepension før skat - inklusiv forskellige pensionstillæg. Men hvis du derudover har en pensionsopsparing, som giver mere end 5800 kroner, så bliver du modregnet 30 kr. for hver 100 kr. over det tilladte.

”I nogle uheldige situationer kan man risikere at miste mere, end man har indbetalt,” siger Forsikring & Pensions underdirektør Jan V. Hansen til TV2.

Pension er et hot politisk emne

Danskernes pensionsalder er en ting, som livligt bliver diskuteret på Christiansborg, men måske burde politikerne træde et skridt tilbage og i stedet kigge på reglerne for danskernes pensionsopsparinger.

Det er den såkaldte samspilsproblematik. der møder kraftig kritik. For mange danskere kan det nemlig slet ikke betale sig at have en pensionsopsparing ved siden af den almindelige folkepension.

”Min opfordring til regeringen vil præcis være, at den sadler om, nedtoner behovet for at sætte folkepensionsalderen op og i stedet retter fokus mod samspilsproblematikken,” siger Svend Erik Hougaard Jensen, professor ved Økonomisk Institut på CBS til TV2.