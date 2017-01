1 af 20 går glip af forhøjet ATP-udbetaling

For hvert år, du udskyder din første ATP-udbetaling med, får du flere penge hver måned. Det vil sige, at hvis du udskyder med et år fra din pensionsalder, får du 5 pct. mere, udskyder du med to år, får du 11 pct. mere, og udskyder du med 10 år – til du er 75 – får du 111 pct. mere om måneden.

Det var dog kun hver tyvende af 1945-årgangen, som nåede pensionsalderen i 2010, der valgte at udskyde. Det fremgår i nyhedsbrevet Faktum, hvor ATP gør opmærksom på følgende vigtige pointe:

”Der er ikke noget entydigt svar på, hvornår det er en god idé at udskyde sin pension. Den økonomiske fordel afhænger af, hvor gammel man bliver, og dermed om man vil vil have glæde af en forhøjet pension. Har man udskudt sin ATP-pension, og man ikke lever så mange år, efter man er startet på at få pensionen udbetalt, kan det vise sig at være en dårlig forretning, hvorimod det kan vise sig at være en god forretning, hvis man lever i mange år.”

ATP skriver, at hvis en 65-årig med udsigt til årligt at få udbetalt 16.000 kr. resten af sit liv ventede 5 år med at få udbetalt sin pension, ville personen få 21.600 kr. om året resten af livet (i nutidskroner).