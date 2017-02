Veteranbiler behøver ikke koste en bondegård

Kunne det være fedt at drøne rundt på de danske landeveje en lun sommeraften – i din nye, gamle Volvo Amazon 123 GT fra 1967?

Svarer du ja til ovenstående, så kan du godt overveje at erstatte din drøm med virkelighed. Det behøver nemlig ikke at ruinere dig at købe en bil fra dengang, hvor de firhjulede i den grad havde charme og personlighed.

”Vi sælger biler fra omkring 200.000 kr. Vægtafgiften er en fjerdedel af afgiften for nye biler, og det er muligt at købe en kaskoforsikring for ca. 1400 om året,” siger Tommy Schacksen, der er indehaver af CC-Cars i Ans, der oplever et stigende salg af veteranbiler.

”Det er typisk biler, folk kan huske fra deres barndom eller har en eller anden relation til, vi sælger,” siger Tommy Schacksen.

”Det er rigtig meget Jaguar, Porsche og Mercedes, men også Volvo,” siger han.

Det skal du se efter, når du køber veteranbil

Tommy Schacksen mener, du bør købe en veteranbil gennem en forhandler.

”Køb dem af en forhandler, for det kan være svært at gennemskue standen for så gammel en bil,” siger han.

”Vi køber ikke selv biler, uden først at have gået dem igennem, og når vi køber fra udlandet, har vi folk i vores netværk, som går bilerne efter for os.”

Hvis du selv går på jagt, kan der dog være en gevinst at hente ved at købe veteranbiler. Ifølge Tommy Schacksen er Danmark nemlig det billigste land i verden at importere veteranbiler til.

Kig efter: