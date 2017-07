Det er et symbol på USAs økonomiske styrke at de 10 største børsnoterede virksomheder i på de amerikanske børser, NYSE og Nasdaq, også er de 10 største i verden og at ni af dem har hjemsted i USA

Lige så karakteristisk er det, at de seks største alle er teknologivirksomheder og alle af relativt ny dato. Den ældste af teknologivirksomhederne er Microsoft, som Bill Gates startede i 1975. Til sammenligning har Europas største virksomhed, Nestlé, lavet mælkepulver siden 1866 og Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, nærmer sig 100 år ligesom grundlaget for virksomhedens succes, nemlig opdagelsen af insulin i 1921.

De fem første på listen har også andre ting til fælles. De har alle dominerende positioner på deres markeder. Nogen vil kalde det monopol, andre vil tale om netværkseffekter, det vil sige det forhold, at du anvender Microsoft Word, fordi du ved, at modtageren af dit dokument også gør det, eller at du har en profil på Facebook, fordi alle dine venner har det. Den dominerende, nærmest monopolagtige stilling betyder, at de første fem er meget lønsomme virksomheder med Amazon.com som undtagelse, men Amazon.com forfølger en ekstrem vækststrategi og investerer usædvanligt meget.

Endelig er det en afspejling af, at USA ikke længere er et industrisamfund, at kun tre af de ti største virksomheder (Exxonmobil, Johnson & Johnson og Berkshire Hathaway) producerer ting. Her er der set bort fra Apple, hvis telefoner og tablets bliver lavet af underleverandører.

Alibaba – det 10. dyreste selskab på NYSE og Nasdaq

Alibaba er Kinas svar på Amazon.com og eBay. Selskabet blev grundlagt i 1999 af Jack Ma, der droppede sit job som engelsklærer for at satse på udvikling af en internetplatform, der skulle sætte kinesiske eksportvirksomheder i kontakt med kunder uden for Kina og senere også i Kina. Siden er aktiviteterne blevet udvidet med forbruger-til-forbruger hjemmesiden Taobao, der svarer til eBay eller dba.dk i Danmark, og Jack Ma er i mellemtiden blevet en af verdens 15 rigeste personer.

En stor del af baggrunden for Alibabas succes er udviklingen af det internetbaserede betalingssystem, Alipay. Kun 20 pct. af kineserne har et betalingskort og før Alipay var internethandel besværlig og langsom. I dag anvender over 400 mio. kinesere Alipay.

I lighed med Amazon.com har Alibaba udnyttet sin ekspertise hvad angår håndtering af enorme datamængder til at tilbyde cloud computing løsninger og denne aktivitet er i dag gruppens hurtigstvoksende. Desuden satser på Alibaba på medier og underholdning over internettet, men lige som resten af gruppens aktiviteter indtil videre fokuseret på Kina og Sydøstasien.

I seneste regnskabsår steg omsætningen 56 pct. til 158 mia.yuan svarende til 153 mia.kr., en fænomenal vækst i en virksomhed af denne størrelse. Overskuddet blev 44 mia. yuan (42 mia.kr.).

Bonusinfo: Navnet Alibaba refererer naturligvis til eventyret om Ali Babas hule, der var fyldt med alverdens skatte, men Jack Ma har ikke taget nogen chance og har også registreret navnet Alimama for at undgå konkurrence fra en kvindelig modspiller.