Udbytte giver kun begrænset kursfald

Onsdag i sidste uge udbetalte Carlsberg 16 kroner i udbytte pr. aktie. Da dagen var omme, var kursen kun falde cirka 10 kroner. Selv når der renses for udviklingen i aktiemarkedet, så svarede faldet ikke til den værdi aktien teoretisk set burde være blevet reduceret med som følge af udbyttet. Denne skjulte kursstigning er mere reglen end undtagelsen.

”Empirisk er det nogenlunde veldokumenteret, at udbytter ikke altid afsætter sig 100 procent i prisen. I teorien skulle prisen tilpasse sig 1:1, men det gør den ikke altid, siger chefstrateg Philip Jagd fra Nordea til Børsen Penge.

En stor analyse fra Danske Bank undersøgte for nogle år siden kursudviklingen omkring 92 udbyttetidspunkter for otte aktier. Konklusionen var klar. Der er i gennemsnit en gevinst ved at købe aktien dagen før udbyttetidspunktet, og så sælge den fem dage senere. For Novo Nordisk gav den strategi et merafkast på 2,55 pct.

Det er som om, at markedet glemmer, at grunden til, at kursen er lavere, er, at der er gået udbytte fra, og den gevinst kan altså i visse tilfælde udnyttes. Investeringsøkonom PerHansen fra Nordnet siger til Børsen Penge, at han kan spore, at der er nogle private, der køber ind inden udbyttet fragår i kursen dagen efter generalforsamlingen, men at det ikke er en udbredt praksis.

I marts og april udbetaler de 25 største selskaber på den danske børs cirka 39 milliarder kroner i udbytter. Hos Novo Nordisk, der udbetaler det største beløb på 9,5 milliarder kroner, fragår udbyttet i aktiens kurs dagen efter, at selskabet holder generalforsamling på torsdag den 22. marts.