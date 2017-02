Trump styrer aktierne – men hvad gør Trump?

Fredag valgte USA’s præsident Donald Trump at udmelde, at han vil ophæve en del af den myndighedsregulering, som de amerikanske banker er underlagt. Det løftede de amerikanske bankaktier markant – og det trak også det brede amerikanske aktieindeks op.

Normalt kører de europæiske aktier i hælene på de amerikanske aktier, men det skete ikke i fredags. Mens de amerikanske aktier kørte op, stod de europæiske aktier stort set stille. Hvorfor? Fordi der ikke er lagt op til at bankreguleringen i Europa slækkes.

Efter den ødelæggende bankkrise, som lagde det danske samfund ned i flere år, siger vi: Godt at der ikke er lempelser på vej i Europa – og Danmark. Men hvad gør Trump næste gang? Måske gennemfører han næste gang de forventede skattelettelser? Det vil sparke aktierne højere op. Eller måske indleder han snart en handelskrig med Kina? Det vil banke aktierne ned. Desværre kender vi ikke Trumps kalender de kommende uger. Så det bliver svært at sige nogle håndfast om effekten på den korte bane.

Nerverne sidder fortsat på ydersiden af ”aktiemarkedet”

Især på grund af Trump, men også på grund af kommende usikre valg i Holland og Frankrig, er der under de relativt rolige aktiemarkedet fortsat stor nervøsitet. Det såkaldte Black Swan indeks viser, at rigtig mange investorer har afdækket sig mod store kursfald på aktiemarkedet med aktieput optioner out-of-money. Der er altså usikkerhed om, hvorvidt der pludselig sker et eller andet, som udløser et større fald på aktiemarkederne. Det kan også godt være, at mange blot tror på, at vi nærmer os en historisk top på aktiemarkederne, hvor der ligger en længere aktienedtur forude. Dette er bestemt ikke umuligt efter de seneste mange års markante kursstigninger og historisk høje værdiansættelser.

Hvad med de europæiske aktier på den korte bane?

Europæiske aktier vil fortsat følge i halen på de amerikanske aktier. Men hvad vil styre de amerikanske aktier (excl. Trump)? Vi ser to vigtige drivkræfter:

For det første er der udsigt til en stigende amerikansk centralbankrente, og det vil sandsynligvis lægge en dæmper på aktiemarkedet. I denne sammenhæng er det vigtigt at se på den tiårige amerikanske obligationsrente, som allerede er steget en del. Vi holder fortsat øje med et niveau omkring 2,6-2,8 %, som kan blive et kritisk leje.

For det andet følger vi nøje analytikernes estimater i de ugentlige opdateringer af henholdsvis europæiske Stoxx600 og amerikanske S&P 500-selskaber. Indtil videre er det bekymrende, at analytikerne siden januar har nedjusteret de forventede overskud i både 4. kvartal 2016 (måske efter de svage BNP data for kvartalet) og 1. kvartal 2017. Begynder højere lønninger og råvarepriser at spise noget af selskabernes lønsomhed, er det ikke godt for aktierne.

Der er dog også mulighed for, at europæiske aktier vil klare sig bedre end amerikanske aktier. Dels fordi europæiske aktier er billigere. Dels fordi der muligvis er bedre grundlag for økonomisk fremgang i Europa, med stor vækstbistand fra Østeuropa, som er ved at blive europæisk erhvervslivs billige back office. Især teknologiselskaber og cykliske forbrugsvareselskaber bliver opjusteret af analytikerne.

Stærk performance i Pensionsporteføljen

Afkastet i AktieUgebrevets Pensionsportefølje har i denne uge overhalet samtlige 34 investeringsforeninger med danske aktier. Vi har et stykke tid ligget lige efter Fundamental Invest og BIL Danmark Danske Small Cap aktier, der også har præsteret flot i starten af 2017.

Pensionsporteføljen har den første måned af det nye år givet et afkast på 8,5 procent, hvilket næsten er det dobbelte af Copenhagen Benchmark indeks. Afkastet er opnået med en forsigtig og defensiv strategi, hvor vi periodisk har afdækket noget af aktierisikoen med shortpositioner. Vi er fortsat næsten fuld investeret i porteføljen, men vi ser øget risiko for at toppen nærmer sig efter seks års næsten uafbrudte kursstigninger på aktiemarkederne.

Hvad er vores strategi herfra?

Vi forventer, at aktiemarkederne herfra i høj grad vil blive styrket af stemning og psykologi. Vi frygter allermest, at et mindre aktiekursfald, udløst af en mindre betydningsfuld begivenhed, udløser et selvforstærkende kursskred, der får stadig mere styrke, fordi antallet af sælgere stiger og stiger, mens der samtidig er færre og færre købere.

Vi er ikke der endnu, og der vil sikkert først komme en rolig zig zag bevægelse ned, hvor mange investorer fortsat tror at de køber billigt, men hvor sælgerne derefter kommer tilbage endnu stærkere end tidligere. Dette kan godt være en lang proces over flere måneder. Og det vil give mulighed for at komme ud i tide. Risikoen er naturligvis, at vi starter med et kursfald på 5-10% i løbet af nogle dage. Så vil ånden være ude af flasken, og så er der ikke nogle måneder, men nogle dage, til at komme ud.

