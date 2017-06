Trods Trump: Behold bare dine grønne aktier

Donald Trump er ikke tilfreds med den historiske klimaaftale fra 2015 og vil melde USA ud af aftalen.

Trump har aldrig været stor fan af grøn energi, men det er der så mange andre, der er, og derfor skal Vestas, Siemens og de fleste andre producenter af grønne energiformer nok klare sig, selv hvis verdens største økonomi skruer ned for sol og vind og op for kul og olie.

”Man kan sige, at der er grænser for, hvad det kommer til at give USA at satse mere på fossile brændsler. Jeg tror, at Trump vil finde ud af, at vind og andre alternative energikilder er fuldt ud konkurrencedygtige,” siger aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen.

”Så der er ikke noget incitament for at skippe grøn energi,” siger han.

Mulige kursstigninger i USA

På kort sigt kan Trumps planer dog godt få betydning få aktiekurserne, men ikke på de danske. Hvis du tjene på energiaktiernes udsving, skal du se mod USA.

”Aktieselskaber, der tjener sine penge på fossile brændsler, kan håbe på lidt vind i sejlene ovre i USA, men jeg tror ikke, udmeldingen vil have betydning for nogen uden for USA,” siger Jacob Pedersen.