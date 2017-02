Scor gevinst: Sælg din veteranbil til udlandet

På grund af lempelige regler bod du i fordelagtigt land at købe veteranbiler i. Det siger indehaver af veteranbilsforhandler CC-Cars, Tommy Schacksen.

”70 pct. sælger vi til udlandet. Danmark er det billigste land i verden at købe veteranbiler,” siger han.

Det er blandt andet via bonham.com, et online auktionshus for ædle forbrugsgoder, at den midtjyske bilforhandler sælger sine biler.

”Det er både Frankrig, Italien, Spanien, Luxembourg og Tyskland, men også amerikanerne, der kan købe deres biler billigere i Danmark, end de kan i hjemlandet,” siger Tommy Schacksen.

Importer og videresælg

Denne fidus kan du lukrere på. Men det er vigtigt, du har styr på reglerne og at du køber velplejede og efterspurgte biler, siger Tommy Schacksen.

”Men så kan du teoretisk set godt købe i udlandet, importere bilen og tjene penge på at videresælge igen,” siger han.

Det tager 35 år at blive veteranbil

35 år efter første indregistrering skifter den firhjulede status og bliver veteranbil. Et velplejet eksemplar betaler du kun brugsafgift og ikke markedsafgift af, og så kan det pludselig blive ret billigt at køre rundt i den – også fordi vægtafgiften er 25 pct. af prisen for nye biler.

Til gengæld er der grænser for, hvor mange kilometer du må køre i den – vær særligt opmærksom på forsikringsreglerne. Selv om det kan være billigt at forsikre en veteranbil, kan det blive dyrt, hvis du overskrider reglerne for f.eks. antal kørte kilometer.

Fem priseksempler på veteranbiler – priserne er indhentet på CC-Cars’ hjemmeside (kr.):