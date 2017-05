Trend: Præg verden med dine investeringer

Det er blevet hipt at investere bæredygtigt og ansvarligt. En global bevægelse har fået vind i sejlene - og den er også kommet til Danmark: Impact investment.

Ganske kort går impact investment ud på at bruge dine investeringer til at præge politiske, miljømæssige og etiske holdninger hos verdens firmaer.

Nordea investerer ansvarligt

Hos en af landets største banker, Nordea, er det en del af politikken at investere ansvarligt. Men det skal samtidig give mening at investere fortæller adm. direktør i Nordea Invest, Eric Pedersen:

”Vi kigger på virksomhederne, og på om de lever op til deres samfundssansvar. Vi vil ikke investere i virksomheder, som er tungt engagerede i kul, atomvåben eller konventionsomfattede våben som landminer og klyngebomber. Vi kan langsomt flytte nogle ting på den måde. Vi skal dog hele tiden afveje om moralen og etikken går hånd i hånd med et fornuftigt og optimalt afkast.”

Han betegner Nordeas måde at investere på som en mellemting mellem almindelige investeringer, hvor man kun kigger på afkast og så impact investment, hvor man tager en aktiv politisk holdning:

”I min forståelse af begrebet impacting investment, så er man derude, hvor man accepterer muligheden for et mindre afkast. Det kan vi ikke tillade os som investeringsforening, fordi vi har en forpligtelse til at få det højest mulige afkast til vores kunder.

Mere ansvarlig investering i fremtiden

Ifølge Eric Pedersen vil vi se meget mere ansvarlig investering i de kommende år.

”Der er helt klart sket en udvikling. En udvikling, som vil fortsætte i en positiv retning. Længere tilbage var der kun få der investerede ansvarligt. Investeringsverdenens måde at se på det på er anderledes i dag end for 15 år siden. Og NGO’ernes rolle og de sociale medier påvirker også måden, som man investerer på, da virksomhederne meget hurtigere kan blive kædet sammen med en skidt sag, hvilket så kan påvirke aktiekursen negativt.”

Han mener dog, at impact investment er noget, som vil vokse i et langsommere tempo, da det er et relativt lille marked og afkastet er dårligere.

”Fonde og måske pensionsselskaber vil gøre det i højere grad i fremtiden. Men de kan også tillade sig det, fordi de sidder på store pengekasser, hvor de først skal bruge pengene om 20-30 år. Det tager nemlig tid at investere i impact investment,” siger Eric Pedersen, adm. direktør i Nordea Invest.