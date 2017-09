Sådan investerer du i fodboldaktier

Der er sommerpause i landets bedste fodboldrække. Det betyder indkøb af nye spillere, justering af forventninger og nye drømme blandt fansene om succes i den kommende sæson.

Men bør du som privatinvestor bruge sommerpausen på at investere i fodboldaktier?

”Hvis du forventer et økonomisk afkast på lang sigt, så er det nok ikke lige der, at du skal investere. Du skal investere i fodboldaktier af helt andre årsager. Det skal være for at støtte din klub og støtte lokalsamfundet,” siger sportsøkonom hos Deloitte, Jesper Jørgensen.

Og det viser de kolde facts også. I 2014 sammenlignede Nordea superligaklubberne AaB, FCK, AGF og BIF med de ledende danske aktier i C20-indekset over en ti-årig periode. Resultatet var nedslående for de fodboldgale investorer. Fodboldaktierne havde over den periode tabt 70 procent i værdi, mens de ledende danske aktier var steget med 196 procent.

”I bund og grund er forretningsmodellen i en fodboldklub ikke at tjene penge. Du skal tænke på, at når selskaber bruger aktier til at finansiere en fodboldklub, er det med et andet afsæt. Det er til at bygge sportslige resultater og ikke for at tilgodese investorer,” siger Jesper Jørgensen.

Sådan tjener du penge på fodboldaktierne

Der kan dog være store penge at hente, hvis du er god til at forudsige, hvem der opnår sportslig succes og samtidig har timingen med sig.

”Du skal købe aktierne, når det går dårligt for klubben. For eksempel hvis FCK taber kvalifikationskampene til Champions League. For så falder aktien, og så skal du holde på aktien en sæson eller to, til klubben igen opnår succes,” siger Jesper Jørgensen.

Du kan dog være heldig at score nogle rigtig fine afkast på fodboldaktier. Et af de bedste eksempler er AaB’s seneste ligatitel i 2014. På blot 10 måneder fra sæsonstarten og frem til få dage efter triumfen var AaB-aktien steget med over 170 procent.

Danske fodboldaktiers udvikling de seneste 5 år

Alle tal er aflæst den 21/6 det pågældende år og er angivet i kroner pr aktie.

AaB: 1,02 (2012) – 1,85 (2013) – 3,48 (2014) – 0,26 (2015) – 0,25 (2016) – 0,32 (2017)

AGF*: 0,91 (2012) – 0,48 (2013) – 0,76 (2014) – 0,31 (2015) – 0,26 (2016) – 0,23 (2017)

Brøndby IF: 2,76 (2012) – 2,76 (2013) – 2,47 (2014) – 1,71 (2015) – 0,7 (2016) – 0,63 (2017)

FC København**: 60 (2012) – 75,5 (2013) – 75,5 (2014) – 57 (2015) – 60 (2016) – 88,5 (2017)

Silkeborg IF: 6,85 (2012) – 5,6 (2013) – 7,05 (2014) – 5,75 (2015) – 6,3 (2016) – 12,8 (2017)

* Aarhus Elite

** Parken Sport and Entertainment

Kilde: Euroinvestor

Obs: Udover de 5 ovenstående aktier, så findes FC Nordsjælland, Viborg, AC Horsens, FC Midtjylland og Vejle Boldklub også som aktieselskaber.