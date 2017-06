Sådan investerer du i Bitcoin

”Bitcoin er verdens største decentrale digitale valuta, og den eksisterer mere eller mindre kun online” siger konsulent i Paradigm Consult og formand i Dansk Bitcoinforening, Simon Ousager.

Seriøs kursraket

I 2009 var bitcoin ikke rigtigt noget værd, men siden er det gået stærkt, og i dag handles bitcoins til ca. 3000 dollars per enhed.

”Så historisk set har det været en god investering. All time high er lige præcis i dag,” siger Simon Ousager og tilføjer, at valutaen har været på nogle alvorlige rutsjebaneture undervejs til dagens rekordkurs.

”Personligt har jeg ikke nerver til at investere i bitcoin, fordi kursen svinger så kraftigt op og ned, men der er mange, der køber og holder dem, til de stiger. Nogle kalder det digitalt guld. Du kan sætte dine penge i dem, ligesom du kan sætte dine penge i aktier,” siger han.

Ureguleret med gældende regler

Bitcoin er ikke reguleret af finanstilsyn eller andre offentlige myndigheder. Det er noget af det, som gør valutaen til et spændende fænomen, men også det, der gør, at du skal være på vagt og lave din research, inden du invester, mener Simon Ousager.

”Det er en ureguleret valuta, og det er f.eks. ikke helt afklaret, hvordan det skattemæssige fungerer. Det er en lille smule som Det Vilde Vesten,” siger han.

Dog er der nogle regler forbundet med bitcoin.

”Der blev lavet et sæt regler i 2009, hvor bitcoin blev startet. De regler gælder stadig. F.eks. er det vedtaget, at der kun kommer til at være 21 mio. bitcoins i alt. I dag er der ca. 16-17 mio., men først i år 2148 kommer de sidste bitcoins,” siger Simon Ousager.

”I 2009 kom der 50 nye bitcoins på markedet hvert tiende minut. Et par år senere halverede man så produktionen, så der kom 25 hvert tiende minut. Sådan fortsætter man med at halvere produktionen engang imellem.”

En højrisiko-investering

Husk, at det ikke kun kræver nerver af stål at gå ind i en meget risikofyldt investeringsform. Det kræver grundig forberedelse, risikospredning og så selvfølgelig denne vigtige pointe:

”Invester aldrig mere, end du har råd til at tabe,” siger Simon Ousager.

"Der er meget svindel derude. Bitcoin er én ting, men der er også meget andet. Reguleringsinstanser og finanstilsyn er slet ikke up-to-date med, hvad der foregår på nettet, og der er ingen kære mor, der hjælper dig, hvis det går galt,” siger han.

Sådan gør du

Hvis du vil i gang med at investere i bitcoin, kan du f.eks. vælge mellem at handle dem på store, udenlandske børser eller hos danske vekselerer.

”Hvis du vil købe bitcoins billigst, skal du handle via store bitcoinbørser, som fungerer lidt som en almindelig børs. Du laver en bankoverførsel, og så har du købt bitcoins. Det kan dog være kompliceret at handle dem, for du skal sende ID, og der er mange, som handler på børserne, så processen kan tage noget tid,” siger Simon Ousager.

”Mange danskere køber via danske vekselerer som f.eks. 123bitcoin.dk. Her laver du en straksoverførsel, så lægger vekseleren et par procenter oven i, men så får du til gengæld dine bitcoins hurtigt,” siger han og opfordrer til at søge info om bitcoins rundt omkring på nettet, f.eks. YouTube-videoer.

”Som sådan er der ikke forskel på at købe hos en dansk eller en japansk vekselerer, men jeg anbefaler de fleste at købe via en dansk.”

Det skal du være opmærksom på

Da bitcoins ikke er reguleret, men mere eksisterer uden om gængse økonomiske systemer som en slags anarkisk valuta, så er dit eget ansvar for at passe på dine investeringer også større.

”Når du har købt, har du selv ansvar for at passe på dine bitcoins. Du kan ikke gå ned i banken og få en erstatning, hvis du udsættes for digitalt tyveri. Der er eksempler på, at store børser er blevet hacket, og alle ens bitcoins kan faktisk flyttes med en enkelt adgangskode,” siger Simon Ousager.

”Nogle af de større børser har forsikret sig, men er ikke beskyttet mod, at du mister dine bitcoins,” siger han.

Derfor skal du tage dine forholdsregler.

”Alle kan lære om almindelig digital sikkerhed. Investerer du, skal du vide noget om sikkerhed og om, hvordan du opbevarer digitale ting. Du kan f.eks. købe en hardware wallet, som minder om et USB stick, hvor dine bitcoins er på,” siger Simon Ousager.

På Dansk Bitcoinforenings hjemmeside kan du finde mere info og en liste over danske vekselerer.