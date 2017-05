Sådan investerer du bæredygtigt

Kan bæredygtighed og aktieverdenen overhovedet føres sammen? Svaret er ja. Med impact investments er du med til at støtte selskaber, som arbejder for en mere bæredygtig verden, samtidig med, at din aktiegevinst måske vokser.

Nedenfor har vi samlet en liste over de mest populære ETF’er at investere i, hvis du ønsker at støtte virksomheder, som samtidig med profit, går efter en bedre verden for eksempel indenfor miljø, klima, ligestilling og bedre sociale vilkår.

Præg verden med din pengepung

Impact investments er investeringer der gør en forskel. For mennesker, klima og natur.

Du bruger din magt som investor til at investere dine penge i firmaer med en grøn eller på anden måde etisk korrekt profil. Det er en trend, der blandt andet er opstået for at afvikle investeringer i olie, gas og kul ud af fra et miljømæssigt aspekt.

”Du får som investor mulighed for at investere i tråd med dine egne normer og værdisæt. Så du kan præge udviklingen med dine investeringskroner,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er chefanalytiker i investeringsfirmaet Morningstar.

Investering og velgørenhed hånd i hånd

De fleste større investeringsforeninger og banker går i dag uden om investeringer, som støtter foretagender som atomvåben, kul og våben, men der er en stor gråzone, hvor man ville kunne påvirke virksomheder mere aktivt i bæredygtighed, klima og menneskerettigheder.

”Det er ikke blevet så stort i Danmark endnu. De fleste investeringsforeninger investerer i dag i et eller andet omfang ansvarligt, men impact investment går længere end det. Det er på grænsefladen mellem investering og velgørenhed. Man binder sine penge i længere tid og accepterer muligheden for et mindre afkast, ” siger Eric Pedersen, adm. direktør i Nordea Invest.

”Det er størst på det filantropiske område for eksempel fonde og velhavende privatpersoner. Conny Hedegaard er formand for den internationale miljøfond, KR Foundations, som man godt kan kalde en slags impact investment. Det er en fond, som er sat i verden for blandt andet at fremme kommunikation om og investering i klimavenlige tiltag.”

De fem største ETF’er indenfor bæredygtige investeringer (maj 2017):

1: DSI - iShares MSCI KLD 400 Social ETF

DSI har 400 firmaer i porteføljen, som alle kæmper for en sociale og miljømæssige vilkår. ETF’en udelukker alle firmaer, der er involveret i handel med våben, tobak og alkohol, atomenergi og genmodificerede madvarer.

2: KLD - iShares MSCI USA ESG Select ETF

Denne ETF følger 250 firmaer med høje ESG-karakterer og investerer i omkring 100 af dem. KLD bygger sin portefølje på firmaer, som klarer sig godt på ESG-skalaen. ESG står for ’Environmental, social and governance’, som er de tre centrale faktorer i at måle bæredygtighed og etik i forbindelse med firmaer.

3: CRBN - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

En global portefølje, som vælger deres investeringer ud fra firmaernes CO2-udledning vs firmaernes størrelse. CRBN er meget identisk med LOWC, som er nr. 5 på denne liste. De kom på markedet nærmest samtidig og investerer i mange af de samme firmaer. CRBN har dog flere aktiver, da de startede med en større kapital fra dag 1.

4: SHE - SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

For dig der går op i ligestilling mellem kønnene. Der bliver investeret i firmaer som har høje andele af kvinder i topstillinger. SHE kigger på de 1000 største firmaer i USA og vælger så ud fra procentsatsen af kvinder i de høje stillinger.

5: LOWC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Ligesom CRBN, så går LOWC efter firmaer med lav CO2-udledning. Det ville være forkert at se denne ETF som miljørigtig, eftersom at man vælger porteføljen ud fra traditionelle firmaer med et lavt CO2-aftryk i forhold til lignende størrelse firmaer. Og altså ikke går efter firmaer, der satser på rene energikilder såsom sol- og vindenergi.