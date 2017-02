Skru ned for udgifter og op for afkast

Når du handler aktier, er der altid nogen, der æder af dit afkast. Disse udgifter bør trækkes fra, inden du sætter to streger under din gevinst.

Regneeksempel med kurtage Du køber for 10.000 kroner aktier i Westerhalm Hestefoder A/S og sælger dem igen for 15.000. Hvis der ikke var udgifter forbundet med handlen, ville dit afkast være 50 pct. Men med en kurtagepris på f.eks. 120 kr. ved køb og 180 kr. ved salg, er din reelle købspris 10.120 kr. og din reelle salgspris 14.820 kr. – og dermed er dit procentmæssige afkast reduceret til 46,44 pct.

Find den billigste kurtagepris

Ovenstående eksempel er i den billigere ende. Her reduceres dit afkast kun af de udgifter, der er forbundet med selve handlerne – og ikke til køb af investeringsråd eller decideret forvaltning af dine investeringer.

Hvis du selv vil stå for at købe og sælge, kan du nedsætte dine udgifter ved at finde den platform, hvor kurtageprisen er lavest.

Banker og aktive investeringsforeninger er dyre

For nogen kan det godt betale sig at købe gode råd og endda forvaltning af folk med en stor viden om investeringer. Men i det tilfælde svinder dit faktiske afkast yderligere ind. Det er slet ikke unormalt at betale et par procenter om året for at få f.eks. en investeringsforening til at handle dine værdipapirer for dig.

I et tænkt eksempel kunne ovennævnte regneeksempel i stedet for sådan ud:

Du køber for 10.000 kroner aktier i Westerhalm Hestefoder A/S og sælger dem igen for 15.000 fire år senere. Hvis der ikke var udgifter forbundet med handlen, ville dit afkast være 50 pct.

Men med en kurtagepris på f.eks. 120 kr. ved køb og 180 kr. ved salg, er din reelle købspris 10.120 kr. og din reelle salgspris 14.820 kr.

År Kursværdi (kr.) ÅOP 2 pct.* (kr.) 1 11.000 220 2 12.000 240 3 13.000 260 4 14.000 280 5 15.000 300 Total omk. 1300

*ÅOP afgøres ofte af din investeringshorisont. År 1 er dyrest på grund af etableringsomkostninger. For overskuelighedens skyld er ÅOP sat til at være 2 pct.

Din gevinst er altså 14.820 kr. fratrukket 10.120 kr. og yderligere 1300 kr. til investeringsforeningen = kr. 3400

Dermed er dit afkast reduceret til 34 pct. på trods af en kursstigning på 50 pct.

Teknologien gør aktiehandel billigere

Grunden, til det er så dyrt at få nogle til at håndtere dine investeringer, er, at rådgivere og forvaltere skal aflønnes. Det er dyrt at analysere markedet, og det er det, du betaler for, at de gør. Desuden skal de også selv tjene penge.

Derfor kan du overveje at vende blikket mod nogle af de såkaldte fintech-firmaer, der bruger teknologi til at skrue ned for deres brug af ressourcer, som gør, at de kan skrue ned for prisen for dig som investor.

For eksempel anvender indexfonde, ETF’ere, ofte computerteknologi til at udregne, hvordan de skal sammensættes for at ramme et index’ gennemsnit - og det gør det i mange tilfælde billigere for dig at investere i. Til gengæld lagerbeskattes du af ETF'ere, og du vil heller ikke slå markedet med dem, da målet med en ETF er at ramme et bestemt index' gennemsnit. Find artikler for uddybning ude til højre for denne artikel.