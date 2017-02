Forstå begrebet: Risikokapital

Din investeringsprofil afhænger af, hvor meget du vil risikere for at vinde stort – velvidende at et sats er et sats og kan koste dig mange penge.

Et velkendt eksempel, hvor et højrisiko-marked kostede investorerne mange penge, er den såkaldte dot com-boble, også kendt som it-boblen.

Mange investorer tabte penge på at have sat risikokapital i teknologi-aktier, som blev prissat alt for højt. Boblen sprang i starten af det nye årtusinde.

Tips til at undgå katastrofen

Som nævnt kan du være heldig og dygtig nok til at score en pæn gevinst gennem investeringer med risikokapital. For at undgå den store katastrofe bør du bl.a. tænke over følgende:

Hvor lang er din investeringshorisont?

Unge mennesker med lang tid til pensionslivet har alt andet lige længere tid til at rette op på eventuelle tab. Derfor kan unge mennesker måske tillade sig at satse en større procentmæssig del af sin portefølje med risikokapital.

Hvor stor er din satspulje?

Når du lægger en investeringsplan er det essentielt at vurdere, hvor mange penge du har råd til og kan leve med at tabe, hvis dine investeringer falder i værdi.

Det kan for mange betale sig at sammensætte en portefølje, der hovedsageligt består af solide papirer, ejendomme eller hvad du investerer i – og så anvende en mindre del som risikokapital.