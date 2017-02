Verdens vigtigste nøgletal: Forudse markedets retning med PMI

Makroøkonomi er samfundskonomi – altså et større perspektiv på økonomien end blot den enkelte virksomhed eller det enkelte marked. Da vi lever i en mere og mere globaliseret verden, er makroøkonomiske analyser ofte baseret på verdensomspændende data og ikke blot danske eller europæiske tendenser.

Derfor mener makroøkonomer ofte, at det vigtigste nøgletal for dig som investor er et makroøkonomisk tal. Chefanalytiker i Nordea, Jan Størup Nielsen, er én af den slags økonomer.

”Makroøkonien driver virksomhedernes indtægter på lang sigt,” siger han og kommer sit bud på det vigtigste nøgletal.

”På et makroplan er PMI det vigtigste nøgletal.”

PMI står for Purchasing Managers' Index - indkøbschefs-indekset.

”Med PMI spørger man indkøbschefer i hele verden, om de mærker en øget efterspørgsel. PMI er altså en stærk indikator for, hvordan virksomhederne forudser deres egen vækst i den kommende tid – cirka et halvt år frem,” siger Jan Størup Nielsen.

Stigende PMI er ikke kun en Trump-effekt

PMI-tallet er på et overordnet plan på vej opad, og det har det været siden i sommers, siger Jan Størup Nielsen.

”Der var en klar vending i sommer og i efteråret, og det var der i hele verden,” siger han.

”Og når vi ser stigende PMI i Tyskland, England og så videre, er det ikke kun en Trump-effekt.

Dog kan Donald Trump få korthuset til at vælte. PMI er fastsat ud fra forventninger og er altså en indikator.

”Trump kan sagtens få det hele til at vende. Det er klart, at hvis indkøbscheferne forventer en lavere vækst, så starter kædereaktionen.”

Det skal du holde øje med

Som invester skal du ifølge Jan Størup Nielsen holde øje med vendinger i PMI-tallet.

”Det kan signalere, at en ny makroøkonomisk vind er på vej,” siger han.

”Hvis PMI f.eks. dykker, er der måske en lavere vækst på vej. Omvendt kan PMI stige i nedgangstider. Sådan har det historisk set været, når PMI måles i forhold til BNP.”

Du skal især holde øje med udviklingen på de markeder i Asien og USA, som driver en stor del af væksten – eller mangel på samme – i resten af verden. Hvis PMI er på vej i den rigtige retning på mange forskellige markeder på samme tid kan det være et tegn på, at aktiekurserne stiger i den kommende tid.