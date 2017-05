Ny ordning gør solceller dyrere

Blot et halvt år efter det seneste politiske tiltag på solcellestøtteordningen er nye ændringer trådt i kraft for at bremse antallet af nye projekter inden for den alternative energiform. Det skriver dr.dk.

Det bliver dyrere at eje solceller

Alle nye solcelleanlæg bliver omfattet af de nye regler. Nuværende private ejere med et anlæg på højst 6 kilowatt vil dog først blive ramt fra 2032. Det skriver finans.dk.

De nye regler indebærer en ændring i afregningen til staten. I dag er nye solcelleanlæg omfattet af regler om timeafregning. Det vil sige, at dit solcellegenererede elforbrug inden for en time vil blive modregnet egenproduktionen kilowatt til kilowatt, og først herefter vil et eventuelt merforbrug udløse en elregning.

Fremover skal elforbruget ske i præcis samme øjeblik, som solstrømmen er produceret - ellers skal du betale afgift.

Betyder færre solcelleanlæg

Indgrebet betyder, at færre solcelleanlæg bliver opført i de kommende år. Således regner energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) med, at indgrebet vil skære 135 megawatt af den forventede udbygning af solcelleanlæg frem til 2020. Færre miljørigtige energikilder, men altså flere penge i statskassen.

Årsagen til den ændrede solcelleordning er en vild udvikling i antallet af ansøgninger. I løbet af få dage kom der ansøgninger omhandlende cirka 4.500 megawatt. Det vil ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet svare til, at et areal på størrelse med Samsø blev dækket af solceller. Til sammenligning er der i dagens Danmark allerede installeret solceller med en samlet effekt på cirka 790 megawatt.