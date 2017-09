Ny digital valuta er en usikker investering

SmartToken er det nyeste skud på stammen af digitale krypterede valutaløsninger, der har potentialet til at revolutionere den måde, vi handler og veksler penge på online.

SmartToken fungerer som en digital pengepung, der gør det muligt at samle og handle sikkert med både ordinære valutaer som euro og dollars og de krypterede blockchain-valutaer som bitcoins og ethers. Ifølge den anerkendte belgiske økonom Bernard Lietaer har løsningen potentialet til at gøre bankerne helt overflødige.

”Det her kræver et paradigmeskifte fra samfundet. Det kan blive til en globaliseret møntfod, hvor vi alle kan handle med hinanden hele tiden. Det svarer til, at man har 100 dollars og 100 euro stående på samme bankkonto på samme tid og kan lave transaktioner med hinanden gratis. Det kan fjerne bankerne helt, fordi SmartToken’en og reserverne bliver til din bank,” har han tidligere udtalt til Business.dk.

Teknologen kan ikke følge med

SmartToken bygger på samme grundlæggende teknologi, blockchain, som Bitcoin og andre krypterede valutaer har brugt i årevis. Blockchain gør det blandt andet muligt at skabe krypterede valutaer og sikre transaktioner via decentraliserede computernetværk.

Ifølge Simon Ousager, der driver Paradigm Consult, der rådgiver virksomheder om blockchain-teknologien og driver bloggen Blogchain.dk, er teknologien ikke gearet til det endnu.

”Idéen bagved er god nok, men i praksis er der en masse udfordringer. Selve platformene, de kører på, har for eksempel nu været nede i to dage og er slet ikke stabile nok i sin nuværende form. Vi er ikke langt nok teknologisk, til at de her kan fungere endnu, så nu står de med 152 mio. dollars på bankbogen, og så er spørgsmålet, om de kan leve op til, hvad de har lovet,” siger han.

Han henviser til, at firmaet bag SmartToken har indsamlet investeringer for ca. en mia. kr. uden at have et produkt, der rent faktisk fungerer endnu.

Meget usikker investering

For få år siden var en bitcoin under en dollar værd, mens du i dag skal give over 1200 dollars for én bitcoin, men Simon Ousager advarer mod, at du med det samme går hjem og slår sparegrisen itu for at købe digital valuta for hele din opsparing.

”Jeg ville ikke investere i det. risikoen er for stor og branchen er for usikker. Jeg har set så mange af de her projekter gennem årene, og indtil videre er der ikke noget af det, der har fungeret,” siger han.

Han påpeger dog samtidig, at der er mange mennesker, som har tjent store summer på at investere i sektoren, som han betegner som både ekstremt risikofyldt og ukontrolleret.

”Alle dem, der har købt sig ind på produktet, håber måske bare at kunne sælge det videre, og det er meget det, der kendetegner hele den her sektor. Det er det vilde vesten uden regulering og indblanding fra myndighederne. Der sidder mange og tjener rigtig meget på de her produkter, men hver gang er der jo nogle andre, som taber penge på det,” siger han.