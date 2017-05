Pæne indtjeninger på oddset kommer ikke af gætterier, men på kvalificerede resultat-bud på baggrund af grundig analyse. Ligesom når du køber aktier, kan det betale sig at lave dit forarbejde - og så handler det om at gemme fanfølelserne væk.

”Du være varsom med at spille på de hold, du holder med. En stor fejl, som mange begå, er at spille på de hold, de holder med,” siger Steffen Dam, der er forfatter til bogen Sådan vinder du på oddset.

”Et odds er lidt det samme som en aktiekurs - det gælder om at satse, når du har procenterne på din side. Hvis du vil vinde, skal bør du opfatte sportsbetting som en investering. Du skal ind og analysere på den enkelte kamp og se, hvornår et odds er fordelagtigt for dig,” siger han.

Skader betyder mere end holdets navn

Og hvornår er et odds så fordelagtigt for dig?

Det er det for eksempel, når der er meget lave odds på et storhold, selv om holdet er uden sine profiler. Ofte sættes oddsene på baggrund af holdenes navne og historik for at vinde mange kampe, men hvis f.eks. Manchester United er uden fem af sine stamspillere, er favoritrollen mod et lavere rangeret hold reduceret betydeligt, og det kan du lukrere på.

Steffen Dam ser bl.a. på, hvilke spillere der er ude med skader, når han analyserer kampe.

”For at blive en god sportsbetter skal se meget sport, læse statistikker og se på, hvilke spillere der er ude og vurdere, hvad det betyder for holdet,” siger han.

Du kan tjene mange penge

Steffen Dam har tjent en del penge på at bette, og der findes eksempler på folk, der har tjent rigtig mange penge. Men hvor mange egentlig?

”Du kan prøve at spørge Matthew Benham, ejer af FC Midtjylland og manden bag oddsfirmaet, Smartodds eller Tony Bloom, der har Starlizard – de er milliardærer begge to,” siger Steffen Dam.

Mindre kan måske også gøre det, men der er gode muligheder for at få høje afkast på oddset.